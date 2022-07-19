Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от управления банкротным МУЭТ

Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от управления банкротным МУЭТ
Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от управления банкротным МУЭТ
Вчера, 16:08ГородНаталья БалыковаФото: МУЭТ
Заявление об этом подавал представитель комитета кредиторов — экс-начальник транспортного управления мэрии — Олег Хмарин. Суд удовлетворил ходатайство.

Мотивировочная часть определения опубликована в картотеке дел суда. В документе указано, что у кредитора предъявил к Рыбалко ряд претензий, сформулировав их в 12 пунктах. В частности, недовольство было связано с нарушением порядка учета и оценки залогового имущества, непроведением инвентаризации вновь выявленного имущества, затягиванием процедуры конкурсного производства предоставлением заведомо несоответствующего закону о банкротстве положения о торгах и др.

Изучив доводы заявителя, суд пришел к выводу, что «Рыбалко показал свою неспособность к надлежащему ведению конкурсного производства в отношении должника, что проявляется в ненадлежащем исполнении им обязанностей конкурсного управляющего, и своими действиями (бездействием) повлек возникновение объективных сомнений в способности надлежащего проведения процедуры в дальнейшем».

Это стало достаточным основанием для его отстранения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего предприятием.

Сам Рыбалко сообщил Mkset, что готовится обжаловать это решение.

Ранее арбитражный управляющий заявлял, что трамваи в Уфе ходят незаконно и подавал в суд заявление об изъятии имущества МУЭТ из пользования УИТ (Управления инфраструктурой транспорта). Мэрия в свою очередь обвиняла Рыбалко в срыве трамвайного движения. В апреле конкурсный управляющий рассказывал Mkset, кто и когда «загнул» уфимский электротранспорт.

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