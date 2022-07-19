Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от управления банкротным МУЭТ

Мотивировочная часть определения опубликована в картотеке дел суда. В документе указано, что у кредитора предъявил к Рыбалко ряд претензий, сформулировав их в 12 пунктах. В частности, недовольство было связано с нарушением порядка учета и оценки залогового имущества, непроведением инвентаризации вновь выявленного имущества, затягиванием процедуры конкурсного производства предоставлением заведомо несоответствующего закону о банкротстве положения о торгах и др.