Мэрия Уфы обвинила конкурсного управляющего МУЭТ в срыве движения электротранспорта

В мэрии обозначили претензии Рыбалко и уточнили, что по его мнению электротранспорт Уфы работает без законных на то оснований, также заявил Данил Рыбалко и обеспечительные меры, а именно запрет на использование подвижного состава ЭТ и на его передачу третьим лицам во владение. Однако суд принял данные меры лишь частично, не став запрещать движение электротранспорта в городе.