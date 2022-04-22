Мэрия Уфы обвинила конкурсного управляющего МУЭТ в срыве движения электротранспорта

В городской мэрии дали официальные комментарии по исковому заявлению в Арбитражный суд Башкирии Данила Рыбалко об истребовании имущества МУЭТ из ведомства администрации, а именно муниципального унитарного предприятия «Управление инфраструктурой транспорта”(МУП УИТ). Напомним, Рыбалко является конкурсным управляющим МУЭТ, которое еще в 2020 году стало банкротом.
В мэрии обозначили претензии Рыбалко и уточнили, что по его мнению электротранспорт Уфы работает без законных на то оснований, также заявил Данил Рыбалко и обеспечительные меры, а именно запрет на использование подвижного состава ЭТ и на его передачу третьим лицам во владение. Однако суд принял данные меры лишь частично, не став запрещать движение электротранспорта в городе.
В пресс-службе мэрии буквально уличили Рыбалко в попытках его же действиями поставить под угрозу само движение электротранспорта, напомнив о том, что когда деятельность предприятия приостанавливали в прошлый раз подвижной состав и коллектив МУЭТ как раз таки и перешел в МУП УИТ по соглашению сторон.
Напомнили в мэрии и о том, что уже на следующей неделе Рыбалко могут и отстранить от занимаемой должности, так как комитет кредиторов МУЭТ обратились в Арбитражный суд Башкирии с ходатайством об этом.
В данный момент весь электротранспорт Уфы продолжает выходить на маршруты, а сама мэрия еще 5 апреля заявляла, что исключает вероятность того, что трамваи и троллейбусы приостановят свое движение в Уфе.