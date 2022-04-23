Чемодан без ручки: управляющий МУЭТ объяснил, кто и когда «загнул» трамвай в Уфе

Предприятие было обречено с того момента, когда в Уфе убрали рельсы с проспекта Октября, считает конкурсный управляющий Данил Рыбалко.

С этого момента доходы МУЭТа снизились, а затраты остались теми же. Ситуацию осложнило то, что для перевозок электротранспортом не установили экономически обоснованный тариф. Оно стало убыточным и не получало при этом необходимых субсидий из бюджета. В 2015 году в Уфе прошел форум стран ШОС и БРИКС, для подготовки к ним городу также потребовалось финансирование. В 2016 году были установлены нарушения при расселении аварийного и ветхого жилья в Уфе. Квартиры гражданам предоставили за счет федеральной программы. Однако расселять уфимцев должны были застройщики по договорам развития территории. В результате город был вынужден вернуть федеральную субсидию, а программа по развитию электротранспорта была отменена. Эти два фактора, по мнению Данила Рыбалко, привели к тому, отрасль недополучила необходимые ей средства. «Город своими руками заложил проблематику в отрасль и теперь имеет этот чемодан без ручки, который надо таскать», — сообщил он в в интервью Mkset. Данил Рыбалко считает, что электротранспорт «загнули в угоду частному бизнесу». Но, если несколько лет назад никто не думал о зеленых технологиях, то сейчас очевидно, что трамвай как транспорт будущего: экологичный, быстрый и тихий, — необходимо развивать.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter