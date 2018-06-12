Элвин Грей, салют и концерты: как уфимцы отметят День города 12 июня

На площади перед Государственным русским драматическим театром будет организована выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Учреждениями дополнительного образования будет оформлена выставка технического творчества, станциями юных натуралистов – экологическая выставка. Здесь же разместится выставка, посвященная Году семьи «Семейные традиции». Еще на этой площадке будет проходить агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор».