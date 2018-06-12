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Элвин Грей, салют и концерты: как уфимцы отметят День города 12 июня

12 июня 2018, 09:30
Куда сегодня сходить на праздничные мероприятия.

12 июня в 12:00 начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню России, 264-й годовщине со дня рождения Салавата Юлаева и 444-й годовщине основания крепости Уфа, сообщили в пресс-службе администрации города.

На площади перед Государственным русским драматическим театром будет организована выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Учреждениями дополнительного образования будет оформлена выставка технического творчества, станциями юных натуралистов – экологическая выставка. Здесь же разместится выставка, посвященная Году семьи «Семейные традиции». Еще на этой площадке будет проходить агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор».

В рамках празднования Дня города Уфы впервые был организован открытый городской вокальный конкурс «Уфимские липы», посвященный 100-летию народного поэта Башкортостана Назара Наджми. Гала-концерт и церемония награждения победителей вокального конкурса состоится 12 июня в 18.00 часов на площади имени В.И.Ленина.

На главной сцене Уфы до позднего вечера творческие коллективы и исполнители города будут радовать зрителей яркими концертными номерами. В завершение концертной программы планируется выступление популярного исполнителя, заслуженного артиста Республики Башкортостан Радика Юльякшина (Элвина Грея).

Завершатся праздничные мероприятия красочным фейерверком в 23.00.

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