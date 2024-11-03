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Posted 3 ноября, 04:36

Published 3 ноября, 04:36

Modified 3 ноября, 04:38

Updated 3 ноября, 04:38

В Башкирском районе новый глава

В Башкирском районе новый глава

3 ноября 2024, 04:36
Фото: администрация Туймазинского района..
Отец четверых детей будет руководить Туймазинским районом Башкортостана, сообщает ИА «Башинформ».

В Туймазинском районе республики состоялось заседание райсовета на котором местные депутаты проголосовали за нового главу. Им стал Булат Мусин. Сообщается, что парламентарии сделали свой выбор единогласно. По данным местных СМИ Булат Мусин много лет проработал директором местного машиностроительного колледжа и зарекомендовал себя, как прекрасный руководитель, которому доверяют. Он женат, воспитывает четверых детей. Также ранее Булат Мусин трудился в Комитете по земельным ресурсам столицы Башкирии.

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По словам местных депутатов, Туймазинский район один из самых крупных в Башкирии и экономически развитых. Руководить им довольно сложно. У Булата Мусина, в рамках должности, будут обширные полномочия для развития района, строительства новых производств и социальной сферы.

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