В Башкирском районе новый глава

В Туймазинском районе республики состоялось заседание райсовета на котором местные депутаты проголосовали за нового главу. Им стал Булат Мусин. Сообщается, что парламентарии сделали свой выбор единогласно. По данным местных СМИ Булат Мусин много лет проработал директором местного машиностроительного колледжа и зарекомендовал себя, как прекрасный руководитель, которому доверяют. Он женат, воспитывает четверых детей. Также ранее Булат Мусин трудился в Комитете по земельным ресурсам столицы Башкирии.