Закрыли движение для грузовиков по популярной трассе в Башкирии

Стало известно, что дальнобойщикам и водителям большегрузов в Дюртюлинском районе Башкирии придется искать альтернативные пути объезда дороги Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата. Это произошло из-за разрушения дорожного полотна и его несущей способности.



По словам местных жителей, это прежде все связано с тем, что при строительстве новой федеральной трассы М-12 все грузовики со строительными материалами, щебнем, песком и асфальтом ездили по их дорогам напрямую через населенные пункты. Тем самым используемое местными жителями полотно пришло в полную негодность. На данный момент люди собираются писать жалобы в различные инстанции с требованием восстановить им дорожное полотно до приемлемого уровня.