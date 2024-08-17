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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Закрыли движение для грузовиков по популярной трассе в Башкирии

Закрыли движение для грузовиков по популярной трассе в Башкирии

17 августа 2024, 11:26
Фото: 1MI
Самое главное, что ограничение ввели бессрочное, — сообщают в Минтрансе региона.

Стало известно, что дальнобойщикам и водителям большегрузов в Дюртюлинском районе Башкирии придется искать альтернативные пути объезда дороги Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата. Это произошло из-за разрушения дорожного полотна и его несущей способности.

По словам местных жителей, это прежде все связано с тем, что при строительстве новой федеральной трассы М-12 все грузовики со строительными материалами, щебнем, песком и асфальтом ездили по их дорогам напрямую через населенные пункты. Тем самым используемое местными жителями полотно пришло в полную негодность. На данный момент люди собираются писать жалобы в различные инстанции с требованием восстановить им дорожное полотно до приемлемого уровня.

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