В Башкирии на неопределенный срок закрыли движение на мосту, который треснул и просел

В Башкирии на трассе Уфа-Бирск-Янаул из-за ремонтно-восстановительных работ полностью закрыли мост через реку Быстрый Танып, что в Бураевском районе. Вчера там вблизи Кузбаево произошло разрушение асфальтного покрытия, образовалась трещина на поперечной балке.