В Башкирии на неопределенный срок закрыли движение на мосту, который треснул и просел

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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В Башкирии на трассе Уфа-Бирск-Янаул из-за ремонтно-восстановительных работ полностью закрыли мост через реку Быстрый Танып, что в Бураевском районе. Вчера там вблизи Кузбаево произошло разрушение асфальтного покрытия, образовалась трещина на поперечной балке.
Мост расположен на км 162+580 указанной дороге и закрыт на неопределенный срок, о его открытии представители министерства транспорта сообщат дополнительно.
Также минтранс опубликовал схему на которой указан путь объезда ремонтируемого моста в Бураевском районе. «Крюк» предстоит весьма существенный, но иного пути у водителей нет.