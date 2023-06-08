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В Башкирии на неопределенный срок закрыли движение на мосту, который треснул и просел

8 июня 2023, 03:32
Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии закрыли треснувший мост реки Быстрый Танып, объезжать от 150 км и больше

Движение по мосту закрыли вчера, 7 июля.

В Башкирии на трассе Уфа-Бирск-Янаул из-за ремонтно-восстановительных работ полностью закрыли мост через реку Быстрый Танып, что в Бураевском районе. Вчера там вблизи Кузбаево произошло разрушение асфальтного покрытия, образовалась трещина на поперечной балке.

Мост расположен на км 162+580 указанной дороге и закрыт на неопределенный срок, о его открытии представители министерства транспорта сообщат дополнительно.

Фото: пресс-служба минтранса Башкирии

Также минтранс опубликовал схему на которой указан путь объезда ремонтируемого моста в Бураевском районе. «Крюк» предстоит весьма существенный, но иного пути у водителей нет.

#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Дороги#Ирина Деревянчук
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