Полсотни алкашей за сутки выловили в Башкирии автоинспекторы

В ГАИ сообщили, что за минувшую пятницу в регионе был задержал 51 водитель со значительным содержанием алкоголя в крови. Некоторые из них были в состоянии абсистентного синдрома. Были и те, кто выпил и отправился кататься. Жители региона в социальных сетях отметили, что такие вот рейды нужно делать чаще, чтобы водители понимали: если пьяным сел за руль, последует неминуемое наказание.