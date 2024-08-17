Полсотни алкашей за сутки выловили в Башкирии автоинспекторы

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В ГАИ сообщили, что за минувшую пятницу в регионе был задержал 51 водитель со значительным содержанием алкоголя в крови. Некоторые из них были в состоянии абсистентного синдрома. Были и те, кто выпил и отправился кататься. Жители региона в социальных сетях отметили, что такие вот рейды нужно делать чаще, чтобы водители понимали: если пьяным сел за руль, последует неминуемое наказание.
— Молодцы инспекторы! Вчера еду, смотрю, ночью на проспекте Салавата Юлаева сразу несколько экипажей всех подряд останавливают. Меня тоже остановили, документы проверили и понюхали на запах, отпустили, — написал пользователь Александр.
— Глубоко приветствую инициативу забирать машины у алкашей-водителей и отправлять их на фронт на нужды СВО. Там от их машины хоть польза будет. Тут бы они просто сбили кого-нибудь. Водитель должен четко понимать, если сель за руль пьяным, ждет серьезное наказание, — отметил Никита Страцев.