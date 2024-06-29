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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:05

Памятник «Чёрному генералу» поставили в Башкирии

Памятник «Чёрному генералу» поставили в Башкирии

29 июня 2024, 12:03
В Стерлитамаке установили бюст участнику Второй мировой войны Даяну Мурзину, сообщает городская администрация.

Торжественное открытие памятника состоялось в субботу, 29 июня. Эта дата отмечается как День партизанов и подпольщиков. Объект установили в сквере им. Жукова. В день открытия в парке также представили различные экспозиции, посвящённые Второй мировой войне.

Изготовлением бюста занимался скульптор Ильдус Закиров — ему же принадлежит другой бюст Мурзина в деревне Кушнаренково. Памятник Мурзина имеется и в Уфе — о его открытии два года назад также писал Mkset.

Мурзин родился в селе Старые Бакалы в 1921 году. С отличием окончил школу и работал в двух образовательных учреждениях. С 1941 года воевал в составе 10-й стрелковой дивизии, далее служил в партизанском соединении.

В 1942–1943 году занимался подрывной работой в коллаборационистских Туркестанском легионе и «Идель-Урале», способствовал разложению пронемецких формирований изнутри. После 1943 года он участвовал в партизанской деятельности на Украине, Молдавии, Словакии и Чехии. Молодой Мурзин, дабы выглядеть старше для своих подчинённых, отпустил густую чёрную бороду, за которую и получил знаменитое прозвище «Чёрный генерал».

После войны Мурзин жил и работал в Уфе, умер в 2012 году.

#Руслан Бикчурин#Общество#Стерлитамак#Башкортостан#Великая Отечественная война#Памятник#Новости Башкирии#Ветераны#Вторая мировая война#Даян Мурзин#Фронтовики
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