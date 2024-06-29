Памятник «Чёрному генералу» поставили в Башкирии

В 1942–1943 году занимался подрывной работой в коллаборационистских Туркестанском легионе и «Идель-Урале», способствовал разложению пронемецких формирований изнутри. После 1943 года он участвовал в партизанской деятельности на Украине, Молдавии, Словакии и Чехии. Молодой Мурзин, дабы выглядеть старше для своих подчинённых, отпустил густую чёрную бороду, за которую и получил знаменитое прозвище «Чёрный генерал».