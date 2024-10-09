98-летний фронтовик из Уфы примет участие в Параде Победы в Москве

Ветеран Великой Отечественной войны Родион Лобанов из Уфы приглашен на Парад Победы в Москве. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Кировского района столицы Башкирии Илвир Нурдавлятов.