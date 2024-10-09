mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ветераны

Выбрать дату
Октябрь
В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
9 октября, 11:55
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
Июль
В Уфе ввели VIP-льготу для бойцов СВО
30 июля, 07:10
Бойца СВО избавили от мучений в Уфе
9 июля, 12:38
Июнь
Памятник «Чёрному генералу» поставили в Башкирии
В Стерлитамаке установили бюст участнику Второй мировой войны Даяну Мурзину, сообщает городская администрация.
29 июня, 12:03
Май
Уфимец приехал в Армению поздравить фронтовика
Уфимский общественник Агван Погосян рассказал, как накануне Дня Победы ездил поздравить ветерана Великой Отечественной войны Лачина Степаняна.
24 мая, 06:14
98-летний фронтовик из Уфы примет участие в Параде Победы в Москве
Ветеран Великой Отечественной войны Родион Лобанов из Уфы приглашен на Парад Победы в Москве. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Кировского района столицы Башкирии Илвир Нурдавлятов.
7 мая, 14:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика