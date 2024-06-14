Владимир Путин предложил условия мира на Украине

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Ключевым пунктом предложения является полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ до вступления в РФ. Путин также требует от Украины отказа от планов вступить в НАТО, фиксирования нейтрального, безблокового и безъядерного статуса страны, денацификации, обеспечения прав и свобод русскоязычного населения и отмены всех западных санкций против России.
В ответ на выполнение этих условий, Россия обещает прекратить огонь и обеспечить безопасный отход украинских войск.
— Сегодня мы делаем реальное мирное предложение. Если в Киеве и на Западе откажутся, то это их дело, их ответственность. Суть предложения не в каком-то перемирии, а в окончательном завершении конфликта.
— Все эти базовые предложения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных договорённостей. Это подразумевает отмену всех западных санкций против России.
— Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой, сообщает Путин.