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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Владимир Путин предложил условия мира на Украине

Владимир Путин предложил условия мира на Украине

14 июня 2024, 11:15
Фото: Соцсети
Президент России Владимир Путин выступил с предложением о начале переговоров по окончанию конфликта на Украине, обозначив ряд условий, которые должны быть выполнены для достижения мира.

Ключевым пунктом предложения является полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ до вступления в РФ. Путин также требует от Украины отказа от планов вступить в НАТО, фиксирования нейтрального, безблокового и безъядерного статуса страны, денацификации, обеспечения прав и свобод русскоязычного населения и отмены всех западных санкций против России.

В ответ на выполнение этих условий, Россия обещает прекратить огонь и обеспечить безопасный отход украинских войск.

— Сегодня мы делаем реальное мирное предложение. Если в Киеве и на Западе откажутся, то это их дело, их ответственность. Суть предложения не в каком-то перемирии, а в окончательном завершении конфликта.
— Все эти базовые предложения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных договорённостей. Это подразумевает отмену всех западных санкций против России.
— Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой, сообщает Путин.
Видео: Соцсети
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