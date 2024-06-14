Владимир Путин предложил условия мира на Украине

Ключевым пунктом предложения является полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ до вступления в РФ. Путин также требует от Украины отказа от планов вступить в НАТО, фиксирования нейтрального, безблокового и безъядерного статуса страны, денацификации, обеспечения прав и свобод русскоязычного населения и отмены всех западных санкций против России.