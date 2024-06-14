От ипподрома до православного храма: продолжительный веломаршрут от #Кудабежать

По проспекту Октября доезжаем до следующего пункта маршрута — мечети-медресе «Ляля-Тюльпан». Выглядит она уж очень необычно. Это здание олицетворяет собой один из главных символов мусульманского мира — еще не распустившийся бутон весеннего тюльпана. Два ее минарета высотой 53 метра видно из разных точек города. «Ляля-Тюльпан» — это не только мечеть, но и современный мусульманский образовательный центр. Под одной крышей расположились медресе (специализированная школа с образовательными классами) и общежитие для учащихся.