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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

От ипподрома до православного храма: продолжительный веломаршрут от #Кудабежать

От ипподрома до православного храма: продолжительный веломаршрут от #Кудабежать

14 июня 2024, 12:44
Фото: 1MI
Этот маршрут — для выносливых. Готовы крутить педали? Тогда погнали!

Стартуем у ипподрома «Акбузат» имени Тагира Кусимова. Современный конно-спортивный комплекс ведет свою историю с конца XIX века. А назван он так в честь крылатого коня Акбузата, персонажа башкирского эпоса. За конными соревнованиями здесь одновременно могут наблюдать 6,5 тысячи зрителей. При желании можно заглянуть в музей ипподрома.

Фото: 1MI

Ну, а мы едем дальше, в парк имени Мажита Гафури, носящий имя классика башкирской и татарской литературы. Этот парк самый большой в Уфе, 29 гектаров. В восточной его части до сих пор сохранились остатки дендропарка, который был посажен в 1930-е годы. Здесь растут не характерные для Башкортостана маньчжурский орех, бархат амурский и еще 20 видов деревьев и кустарников.

Фото: 1MI

Вообще здесь есть чем заняться: к услугам посетителей — аттракционы, конная база, площадка для картинга. При желании прокатитесь на колесе обозрения и двигаемся дальше. Следующая точка — скала Яма — памятник, созданный природой. Дело в том, что в Уфе много карстовых пустот. Представьте, что город стоит на куске сыра. И этот сыр — маасдам, тот, что с большими дырками. Яма — одна из них.

По проспекту Октября доезжаем до следующего пункта маршрута — мечети-медресе «Ляля-Тюльпан». Выглядит она уж очень необычно. Это здание олицетворяет собой один из главных символов мусульманского мира — еще не распустившийся бутон весеннего тюльпана. Два ее минарета высотой 53 метра видно из разных точек города. «Ляля-Тюльпан» — это не только мечеть, но и современный мусульманский образовательный центр. Под одной крышей расположились медресе (специализированная школа с образовательными классами) и общежитие для учащихся.

Фото: 1MI

Завершаем наш маршрут в церкви Казанской иконы Божией Матери в Богородском. У этого храма непростая судьба. В XIX веке он горел, в XX — был частично разрушен. В разное время здесь располагались школа и мужской монастырь. Задуматься о быстротечности времени — логичное завершение этого продолжительного маршрута.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 21,1 км
  • Время: 1 час 55 минут в среднем темпе
  • Сложность: для не знающих усталости
Видео: 1MI
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