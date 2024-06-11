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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Дорожает не по дням, а по часам: что происходит с рынком жилья в России

Дорожает не по дням, а по часам: что происходит с рынком жилья в России

11 июня 2024, 06:29
Фото: PxHere
Жильё в России продолжает стремительно дорожать. Причём наблюдается это как в относительно бедных, так и в богатых субъектах страны.

Традиционно, самые «недемократичные» цены наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. Однако эта самая дороговизна в них достаточно стабильна. Куда более «безумно» ведёт себя рынок жилья в провинции.

Так, за последие пять лет на 283% подорожал «квадрат» в квартирах Республики Алтай. И это при том, что сам регион весьма беден. Одной из главных причин такой ситуации эксперты видят наплыв туристов — с ними жильё превращается в инструмент заработка на путешественниках.

В каких ещё субъектах приобрести жилье стало сложнее, а где пока что остались квартиры с доступными ценами — в материале «Новых Известий».

#Общество#Жилье#Цены#Квартиры#Новостройки
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