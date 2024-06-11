Дорожает не по дням, а по часам: что происходит с рынком жилья в России

Так, за последие пять лет на 283% подорожал «квадрат» в квартирах Республики Алтай. И это при том, что сам регион весьма беден. Одной из главных причин такой ситуации эксперты видят наплыв туристов — с ними жильё превращается в инструмент заработка на путешественниках.