В Уфе загадочно погиб известный художник

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Как сообщали волонтеры, поиски деятеля искусств вели с 17 апреля — в этот день 77-летний мужчина покинул дом и с тех пор не выходил на связь. Обстоятельства гибели пропавшего не раскрываются.
— Найден, погиб, — гласит заявление в сообществе «ЛизаАлерт».
Художник в основном занимался написанием пейзажей. По информации из открытых источников, Зайнагутдинов имел звания заслуженного работника культуры и заслуженного художника Башкирской АССР. С начала 90-х был членом Союза Художников.