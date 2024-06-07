mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Уфе загадочно погиб известный художник

В Уфе загадочно погиб известный художник

7 июня 2024, 15:02
Фото: Союз Художников России
В Уфе после двух месяцев поисков стало известно о гибели художника Геннадия Зайнагутдинова. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Как сообщали волонтеры, поиски деятеля искусств вели с 17 апреля — в этот день 77-летний мужчина покинул дом и с тех пор не выходил на связь. Обстоятельства гибели пропавшего не раскрываются.

— Найден, погиб, — гласит заявление в сообществе «ЛизаАлерт».

Художник в основном занимался написанием пейзажей. По информации из открытых источников, Зайнагутдинов имел звания заслуженного работника культуры и заслуженного художника Башкирской АССР. С начала 90-х был членом Союза Художников.

#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пропавшие#Инциденты#Гибель
Подпишитесь
Кто ответит за смертельный трос под Уфой
Вчера, 13:46
Башкортостан заключил три соглашения на 27 млрд рублей
Сегодня, 04:57
Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах
Сегодня, 04:53
Уфимец обманул горожан на ₽2 млн
Сегодня, 04:42
Труп в камуфляже нашли в Башкирии
Сегодня, 04:28
Радий Хабиров стал лучшим
Вчера, 19:53
"