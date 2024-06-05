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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Делегация Башкортостана принимает участие в 27-м Петербургском форуме

Инновации и перспективы развития Башкортостана на Петербургском экономическом форуме

5 июня 2024, 08:34
Фото: Пресс-служба Правительства РБ

Делегация Башкортостана принимает участие в 27-м Петербургском форуме

По традиции республика представила свой стенд на площадке выставочного центра «Экспофорум».

Регион всегда творчески подходит к оформлению экспозиции. Так, в 2022-м многие участники события отметили оформление переговорной зоны республики. Она была выполнена в виде кабины многоцелевого вертолета, который производят в Кумертау.

В этом году стенд представляет собой высокотехнологичную пчелу. Она олицетворяет инновации и перспективы развития региона. Здесь демонстрируются передовые достижения в сфере промышленности и авиации: макет газотурбинного двигателя, три модели беспилотных аппаратов, макет вертолета Ка-32 и макет низкопольного троллейбуса «Горожанин».

Напомним, 27-й Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге сегодня. Его тема в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в ПМЭФ подтвердили почти 19 тысяч человек из 139 стран и территорий. В программе — свыше 380 различных мероприятий.

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#Башкирия#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Санкт-Петербург#ПЭМФ-2024
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