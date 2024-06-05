Инновации и перспективы развития Башкортостана на Петербургском экономическом форуме

Регион всегда творчески подходит к оформлению экспозиции. Так, в 2022-м многие участники события отметили оформление переговорной зоны республики. Она была выполнена в виде кабины многоцелевого вертолета, который производят в Кумертау.



В этом году стенд представляет собой высокотехнологичную пчелу. Она олицетворяет инновации и перспективы развития региона. Здесь демонстрируются передовые достижения в сфере промышленности и авиации: макет газотурбинного двигателя, три модели беспилотных аппаратов, макет вертолета Ка-32 и макет низкопольного троллейбуса «Горожанин».



Напомним, 27-й Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге сегодня. Его тема в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в ПМЭФ подтвердили почти 19 тысяч человек из 139 стран и территорий. В программе — свыше 380 различных мероприятий.