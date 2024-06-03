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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Прогулка для жаждущих духовной пищи: с новым маршрутом #Кудабежать

Прогулка для жаждущих духовной пищи: с новым маршрутом #Кудабежать

3 июня 2024, 10:29
Фото: 1MI
Прогулка для жаждущих духовной пищи: с новым маршрутом #Кудабежать
Этот маршрут подойдет для тех, кто ищет внутренней гармонии. Начинаем в одном из старейших парков Уфы — парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова.

Идея его создания принадлежит городскому полицмейстеру Генриху Бухартовскому. Таким необычным способом он решил бороться с пьянством. На благое дело депутаты уфимской Думы выделили не только участок, но и тысячу рублей. Бежим вдоль самой живописной части парка — озера Солдатского.

Фото: 1MI

Пересекаем бульвар Ибрагимова и оказываемся в жилом квартале. На фоне панельных домов церковь Симеона Верхотурского выглядит весьма необычно.

Бревенчатый храм с вековой историей построен в память о первом уральском святом. В 20-е годы XX века здесь тайком рукополагали «ночных епископов», в 30-е открыли учебные мастерские выстроенного рядом техникума, а в 90-е на этом месте хотели построить спорткомплекс. Прихожане храм отстояли, но церковные стены пришлось разобрать и возвести заново.

Фото: 1MI

Продолжаем движение по бульвару Ибрагимова. Следующая точка маршрута — сквер 50-летия Победы. На территории, где сейчас установлен крупный мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, раньше находилось Ивановское кладбище. До наших дней от него сохранилась лишь церковь — белокаменный храм Иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». Отдохните на одной из скамеек, а заодно выложите пост о маршруте в соцсети, ведь в парке действует бесплатный Wi-Fi.

Фото: 1MI

Двигаемся дальше. С улицы Мингажева сворачиваем на Революционную, далее по Ветошникова и Кирова, и мы — у финальной точки маршрута, кафедрального собора Рождества Богородицы с его небесно-голубыми стенами и золотыми куполами. Невероятная красота! Нынешний облик храма — это по меньшей мере четвертая реконструкция здания. В советские годы здесь был госпиталь, авиамастерские и даже кинотеатр.

  • Дистанция: ≈ 4,5 км
  • Время: 55 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто может выдержать крестный ход
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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