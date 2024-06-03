Прогулка для жаждущих духовной пищи: с новым маршрутом #Кудабежать

Двигаемся дальше. С улицы Мингажева сворачиваем на Революционную, далее по Ветошникова и Кирова, и мы — у финальной точки маршрута, кафедрального собора Рождества Богородицы с его небесно-голубыми стенами и золотыми куполами. Невероятная красота! Нынешний облик храма — это по меньшей мере четвертая реконструкция здания. В советские годы здесь был госпиталь, авиамастерские и даже кинотеатр.