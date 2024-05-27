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Published Сегодня, 11:22

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В Уфе предприятие обязали выплатить 297,8 млн руб. за куриный помет

В ₽300 млн оценили страдания в Уфе

27 мая 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе предприятие обязали выплатить 297,8 млн руб. за куриный помет

Предприятие оштрафовали за то, что в регионе царили ароматы далеко не Парижа, сообщает Росприроднадзор

Научно-производственное предприятие «Ареал» обязали выплатить более 297,8 млн руб в качестве платы за оказанное предприятием негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд республики. Судебный иск га предприятие подало управление Росприроднадзора. По информации ведомства, деньги будут направлены на природоохранные мероприятия внутри муниципалитета.

В ходе проверки было выявлен факт размещения отходов от промышленного выращивания птицы на землях, отведенных под сельско-хозяйственную деятельность. Предприятие не хранило куриный помет надлежащим образом. Отмечается, что проверка проводилась на фоне жалоб местных жителей, которые заявили в компетентные органы о неприятном запахе в воздухе.

Ранее Mkset рассказывал о ситуации в Авдонском сельсовете. Жители ряда СНТ заявили, что местная птицефабрика ведет свою деятельность с нарушениями, чем серьезно угнетает состояние окружающей среды. По их словам, помет на протяжении нескольких лет свозили на поля, расположенные неподалеку от садовых товариществ. В результате с наступлением теплой погоды воздух там заполняется зловонием, а отходы вместе с талыми водами попадают в питьевую воду.

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