В ₽300 млн оценили страдания в Уфе

Ранее Mkset рассказывал о ситуации в Авдонском сельсовете. Жители ряда СНТ заявили, что местная птицефабрика ведет свою деятельность с нарушениями, чем серьезно угнетает состояние окружающей среды. По их словам, помет на протяжении нескольких лет свозили на поля, расположенные неподалеку от садовых товариществ. В результате с наступлением теплой погоды воздух там заполняется зловонием, а отходы вместе с талыми водами попадают в питьевую воду.