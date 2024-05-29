Уфимец получил ₽500 млн от доверчивых земляков

Азат Байбурин, основавший фирму «Рост Капитала» в 2018 году, был задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Начавший свой путь как блогер и экономический журналист на уфимском ТВ, он перешагнул черту законности, создав сеть ложных обещаний и подкупив доверие людей, считает следствие. Его методика была хитроумной: предложить инвестировать в его компанию большие суммы денег под видом высоких доходов. Подобные схемы привлекали все больше желающих стать успешными инвесторами.