Уфимец получил ₽500 млн от доверчивых земляков

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Азат Байбурин, основавший фирму «Рост Капитала» в 2018 году, был задержан по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Начавший свой путь как блогер и экономический журналист на уфимском ТВ, он перешагнул черту законности, создав сеть ложных обещаний и подкупив доверие людей, считает следствие. Его методика была хитроумной: предложить инвестировать в его компанию большие суммы денег под видом высоких доходов. Подобные схемы привлекали все больше желающих стать успешными инвесторами.
По оценкам следствия, за год деятельности Байбурина пострадали около 500 человек, их ущерб составил более полумиллиарда рублей. Однако, ни один из пострадавших до сих пор не получил обратно свои деньги.
Некоторые из пострадавших лишились всего — от квартир до автомобилей — уверенные в том, что следуют за обещанными успехами. Однако реальность оказалась жестокой: после передачи финансов Азату Байбурину многие оказались без работы и без надежд на возврат своих инвестиций.
Сегодня Азат Байбурин столкнулся с серьезными обвинениями в масштабном мошенничестве. Если его вина будет доказана полностью, ему грозит тяжёлое наказание — до 10 лет лишения свободы за каждый случай присвоения чужого имущества.
История Азата Байбурина наполнена уроками для всех — от новичков на финансовых рынках до опытных трейдеров. Предоставление своих средств кому-то должно быть основательно проверено и подкреплено юридическим контрактом для минимизации рисков будущих потерь, сообщает следствие.