14 человек отравились шаурмой в Башкирии

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Published Сегодня, 05:53
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Инцидент произошел еще в мае минувшего года — четырнадцать посетителей точки общепита отравились в день ее открытия. Среди пострадавших были, в том числе, несовершеннолетние. Нескольких горожан в итоге положили в больницу.
Как выяснили проверяющие, в ларьке царила полная антисанитария, а о какой-либо аттестации и медосмотрах сотрудников не шло и речи.
Свою вину бизнесмен признал, его дело будет рассматривать Мелеузовский районный суд.
Ранее Mkset сообщал о результатах исследования в школьных столовых Башкирии — данные показали, что более 20% блюд в образовательных учреждениях не соответствуют нормам.