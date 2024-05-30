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Published Сегодня, 05:53

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14 человек отравились шаурмой в Башкирии

14 человек отравились шаурмой в Башкирии

30 мая 2024, 05:53
Фото: mkset.ru
Массовое отравление стритфудом произошло в Мелеузе. Прокуратура Башкирии на днях отправила в суд дело владельца «шаурмечной».

Инцидент произошел еще в мае минувшего года — четырнадцать посетителей точки общепита отравились в день ее открытия. Среди пострадавших были, в том числе, несовершеннолетние. Нескольких горожан в итоге положили в больницу.

Как выяснили проверяющие, в ларьке царила полная антисанитария, а о какой-либо аттестации и медосмотрах сотрудников не шло и речи.

20% школьного питания в Башкирии — брак
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Свою вину бизнесмен признал, его дело будет рассматривать Мелеузовский районный суд.

Ранее Mkset сообщал о результатах исследования в школьных столовых Башкирии — данные показали, что более 20% блюд в образовательных учреждениях не соответствуют нормам.

#Происшествия#Башкортостан#Отравление#Новости Башкирии#Фастфуд#Еда#Общепит#Мелеуз#Шаурма#Стритфуд
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