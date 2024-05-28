От Салавата Юлаева до Владимира Ленина: #Кудабежать предлагает небольшой спринт

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Двигаемся дальше по улице Заки Валиди к следующей точке маршрута — театру драмы имени Мажита Гафури. Это первый народный поэт Башкортостана. Памятник ему как раз и стоит перед театром. Интересно, что писал он исключительно на татарском языке. Изучите афишу, чтобы вернуться вечером на спектакль. В репертуаре в основном классические постановки, среди которых есть и отмеченные главной театральной премией «Золотая маска».
До следующей точки маршрута бежать далеко не придется. Парк имени В. И. Ленина находится по соседству с театром. Только представьте, полтора века назад здесь пасся домашний скот. Когда в конце XIX века пастбище по предложению губернатора превратили в парк, вход сюда «нижним чинам и собакам» был воспрещен.
Сегодня же это одно из популярных мест отдыха уфимцев. Кстати, именно в этом парке появился первый городской фонтан.
Ну, а мы двигаемся дальше. Последняя точка маршрута — Гостиный Двор. Торговые ряды появились в Уфе еще в XVIII веке. Но здание перед вами было полностью реконструировано. Здесь, как и в позапрошлом веке, идет торговля. Самое время заглянуть сюда за сувенирами, ведь наш маршрут окончен.