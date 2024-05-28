От Салавата Юлаева до Владимира Ленина: #Кудабежать предлагает небольшой спринт

Двигаемся дальше по улице Заки Валиди к следующей точке маршрута — театру драмы имени Мажита Гафури. Это первый народный поэт Башкортостана. Памятник ему как раз и стоит перед театром. Интересно, что писал он исключительно на татарском языке. Изучите афишу, чтобы вернуться вечером на спектакль. В репертуаре в основном классические постановки, среди которых есть и отмеченные главной театральной премией «Золотая маска».