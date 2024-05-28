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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

От Салавата Юлаева до Владимира Ленина: #Кудабежать предлагает небольшой спринт

От Салавата Юлаева до Владимира Ленина: #Кудабежать предлагает небольшой спринт

28 мая 2024, 13:01
Фото: 1MI
От Салавата Юлаева до Владимира Ленина: #Кудабежать предлагает небольшой спринт
Встречаемся у памятника Салавату Юлаеву на одноименной площади. Башкирский национальный герой и поэт-сказитель XVIII века словно бы замер на краю обрыва над рекой Белой. Кстати, эта 10-метровая конная статуя — самая большая не только в России, но и в Европе!

Двигаемся дальше по улице Заки Валиди к следующей точке маршрута — театру драмы имени Мажита Гафури. Это первый народный поэт Башкортостана. Памятник ему как раз и стоит перед театром. Интересно, что писал он исключительно на татарском языке. Изучите афишу, чтобы вернуться вечером на спектакль. В репертуаре в основном классические постановки, среди которых есть и отмеченные главной театральной премией «Золотая маска».

Фото: 1MI

До следующей точки маршрута бежать далеко не придется. Парк имени В. И. Ленина находится по соседству с театром. Только представьте, полтора века назад здесь пасся домашний скот. Когда в конце XIX века пастбище по предложению губернатора превратили в парк, вход сюда «нижним чинам и собакам» был воспрещен.

Фото: 1MI

Сегодня же это одно из популярных мест отдыха уфимцев. Кстати, именно в этом парке появился первый городской фонтан.

Ну, а мы двигаемся дальше. Последняя точка маршрута — Гостиный Двор. Торговые ряды появились в Уфе еще в XVIII веке. Но здание перед вами было полностью реконструировано. Здесь, как и в позапрошлом веке, идет торговля. Самое время заглянуть сюда за сувенирами, ведь наш маршрут окончен.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 2,5 км
  • Время: 30 минут в среднем темпе
  • Сложность: подойдет тем, кто только вчера купил кроссовки
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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