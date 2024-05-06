В Башкирии скончался 100-летний ветеран ВОВ

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
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Ветеран Великой Отечественной войны родился 13 октября 1923 года в Мишкинском районе. Окончил педагогический техникум, после чего добровольцем отправился в Смоленское пехотно-пулеметное училище. Воевал на Калининском фронте, был ранен, далее принимал участие в войне на Белорусском фронте.
С 1947 по 1976 годы работал в МГБ СССР. Ушел из правоохранительных органов в должности замначальника отдела по оперативной работе линейного отдела милиции на станции Уфа.
«Сергей Сагадеев не дожил до празднования 79-й годовщины Великой Победы буквально несколько дней. Это стало настоящей утратой для всего Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан», — гласит сообщение МВД.
Прощание с фронтовиком и полковником милиции в отставке состоится в зале прощания Южного кладбища Уфы 7 мая в 12:00.