В Башкирии скончался 100-летний ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны родился 13 октября 1923 года в Мишкинском районе. Окончил педагогический техникум, после чего добровольцем отправился в Смоленское пехотно-пулеметное училище. Воевал на Калининском фронте, был ранен, далее принимал участие в войне на Белорусском фронте.