Зарплата тренера ХК «Салавата Юлаева» в 20 раз превышает среднюю зарплату в России

После завершения игровой карьеры Козлов перешел на тренерскую работу. Он возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2018 году. В 2020 году он вернулся в ХК «Салават Юлаев» в качестве тренера, а с 2022 года является главным тренером команды. Под его руководством хоккейный клуб дважды выходил в плей-офф КХЛ, но пока не смог завоевать главный трофей.



