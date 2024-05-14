Зарплата тренера ХК «Салавата Юлаева» в 20 раз превышает среднюю зарплату в России

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Виктор Николаевич Козлов — выдающийся российский хоккеист и тренер. Он родился в 1975 году в Тольятти и с раннего возраста посвятил свою жизнь хоккею.
В качестве игрока Козлов добился значительных успехов, выступая за такие клубы, как «Лада», ХК «Салават Юлаев», «Локомотив» и ЦСКА. Он становился чемпионом МХЛ, бронзовым призером юниорского чемпионата Европы, серебряным призером чемпионата Европы и мира, а также участником Олимпийских игр. Вершиной его игровой карьеры стал Кубок Гагарина, который он завоевал в составе ХК «Салавата Юлаева» в 2011 году.
После завершения игровой карьеры Козлов перешел на тренерскую работу. Он возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2018 году. В 2020 году он вернулся в ХК «Салават Юлаев» в качестве тренера, а с 2022 года является главным тренером команды. Под его руководством хоккейный клуб дважды выходил в плей-офф КХЛ, но пока не смог завоевать главный трофей.
Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис в своем Telegram-канале заявил, что зарплата Виктора Козлова в качестве главного тренера «Салавата Юлаева» составляет 20 миллионов рублей за сезон. Эта сумма в 20 раз превышает среднюю заработную плату в России, которая по данным Росстата за 2023 год составила 73 709 рублей.
Однако клуб отказывается комментировать эту информацию, так как в КХЛ не открыты данные о зарплатах тренеров и игроков.
Важно отметить, что размер зарплаты тренера может быть варьирующимся в зависимости от многих факторов, таких как успехи команды, длительность контракта, опыт и репутация тренера. В данном случае, 20 миллионов рублей за сезон является значительной суммой, что отражает статус и важность Виктора Козлова в клубе «Салават Юлаев».
Несмотря на то, что информация о зарплате тренера не подтверждена, автомобилем главного тренера ХК «Салават Юлаев» является Mercedes-Benz G-Klasse 2020 года выпуска. Это может дать некоторое представление о его финансовом положении.
Этот роскошный внедорожник, известный своей прочностью, долговечностью и внедорожными возможностями, оснащен мощным двигателем и имеет просторный салон и привлекательный внешний вид.
Машина оснащена мощным двигателем, который развивает 584 лошадиные силы. Это позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 5,4 секунды. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч.
Стоимость Mercedes-Benz G-Klasse 2020 года выпуска варьируется от 14 до 30 миллионов рублей, в зависимости от комплектации и пробега. Кроме того, на этот автомобиль действует повышенный транспортный налог в размере 262,8 тысячи рублей в год.
Для того чтобы среднестатистический россиянин смог себе позволить приобрести такую машину, ему потребуется отложить всю свою заработную плату, не тратя ни копейки на другие нужды, в течение примерно 18,9 лет.
Ранее хоккейный клуб столкнулся с проблемами в финансовом положении, что привело к задержкам выплаты зарплаты игрокам и тренерам. В рейтинге клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по своевременной оплате труда «Салават Юлаев» занял предпоследнее место, уступая только московскому «Динамо».
На первом месте по своевременной оплате труда находятся следующие команды: «Авангард», «Автомобилист», «Адмирал», «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Трактор» (Челябинск) и ЦСКА (Москва).
В январе 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам клуба в шести российских банках из-за задолженности по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) и выплатам в социальные фонды в размере 23,4 миллиона рублей.
Хотя задержка зарплаты составила всего один день, это вызвало обеспокоенность игроков и тренеров клуба. В прошлом году «Салават Юлаев» также столкнулся с задолженностью по зарплате на общую сумму свыше 230 миллионов рублей, за что клуб был привлечен к административной ответственности.
Эти проблемы в финансовом положении клуба могут повлиять на его способность привлекать и удерживать талантливых игроков и тренеров, а также на общую стабильность и конкурентоспособность команды в КХЛ.