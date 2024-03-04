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Published Сегодня, 16:49

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Updated Сегодня, 16:50

Военный эксперт раскрыл главные преимущества танка Т-14 «Армата»

4 марта 2024, 16:49
Танк Т-14 «Армата» имеет беспилотные функции, рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.

Беседуя с News, Клинцевич указал, что этот танк обеспечен высокотехнологичной информационной системой.

По данным Клинцевича, танк Т-14 «Армата» или ту платформу, куда интегрируют различные виды вооружений, принадлежащих к категории «Арматы», «Бумеранга» и «Курганца-25», возможно сравнить с тяжелой военной техникой будущего для боевых действий будущих десятилетий в том виде, в каком их видели создатели проекта.

Т-14 — это не только передовое оружие, но современная информационная база, которая делает из танка настоящий инфохаб.

При этом Клинцевич заявил: конструктивные элементы танка нуждаются в серьезной коррекции, поскольку в последнее время дроны активно вмешиваются в расклад боевых действий. Даже самые дешевые из них умеют массово уничтожать дорогую технику, и из-за их большой численности наладить защиту этой техники не удается.

Ранее генерал Владимир Болдырев высказал предположение, что танки «Армата» не нужны в зоне СВО.

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