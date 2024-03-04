Военный эксперт раскрыл главные преимущества танка Т-14 «Армата»

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Беседуя с News, Клинцевич указал, что этот танк обеспечен высокотехнологичной информационной системой.
По данным Клинцевича, танк Т-14 «Армата» или ту платформу, куда интегрируют различные виды вооружений, принадлежащих к категории «Арматы», «Бумеранга» и «Курганца-25», возможно сравнить с тяжелой военной техникой будущего для боевых действий будущих десятилетий в том виде, в каком их видели создатели проекта.
Т-14 — это не только передовое оружие, но современная информационная база, которая делает из танка настоящий инфохаб.
При этом Клинцевич заявил: конструктивные элементы танка нуждаются в серьезной коррекции, поскольку в последнее время дроны активно вмешиваются в расклад боевых действий. Даже самые дешевые из них умеют массово уничтожать дорогую технику, и из-за их большой численности наладить защиту этой техники не удается.
Ранее генерал Владимир Болдырев высказал предположение, что танки «Армата» не нужны в зоне СВО.