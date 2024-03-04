Военный эксперт раскрыл главные преимущества танка Т-14 «Армата»

При этом Клинцевич заявил: конструктивные элементы танка нуждаются в серьезной коррекции, поскольку в последнее время дроны активно вмешиваются в расклад боевых действий. Даже самые дешевые из них умеют массово уничтожать дорогую технику, и из-за их большой численности наладить защиту этой техники не удается.