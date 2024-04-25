В «Норникеле» раскрыли детали новой стратегии — 4,5 тысячи новых рабочих мест

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
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Updated Сегодня, 17:52
В рамках стратегии предприятие планирует обеспечить более 550 млрд руб. ежегодной дополнительной выручки. Государство же получит 40 млрд руб. в год дополнительных налоговых поступлений.
Кроме того, стратегия позволит создать 4,5 тысячи новых рабочих мест в Российской Федерации.
В Красноярском крае уровень безработицы едва достигает 1,6%, в Норильске он и вовсе колеблется на уровне 0,2%. В условиях уже существующей катастрофической потребности в кадрах и учитывая расширение производства на таких крупных металлургических проектах «Норникеля», как Надеждинский завод и Талнахская фабрика, потребуется новый персонал. За два десятка лет, согласно данным Росстата, население Норильска выросло на 30%, что сделало город самым быстрорастущим в Арктике. Лишь то, что в «Норникеле» запланировали повысить объемы добычи и переработки руды, свидетельствует о потребности в новых сотрудниках. Едва ли в компании решат искать кого-то на стороне — свои специалисты надежнее, пишет издание Ведомости.
Из 2000 человек, трудоустроенных на Медном заводе, чье производство частично будет перенесено в Китай, готовы трудоустроить всех, кто желает продолжать работать в компании. Потанин рассказал, что на площадке Медного завода развернется новое производство: от современных перевалочных пунктов, пунктов сушки, подготовки и складирования концентрата до высокотехнологичной 3D-печати множества деталей для оборудования Норильского промышленного района.
«Все сэкономленные средства будут направлены на проекты модернизации и технологического развития в России», — отметили в компании.
«Норникель» будет инвестировать средства, в частности, в программу по наращиванию мощности Талнахской обогатительной фабрики на 80%, а также в работы по строительству нового карьера «Медвежий ручей» мощностью 7 млн т и развитие рудников Талнахского рудного узла (с ростом объема добычи в 1,5 раза).
Также в компании сообщили, что 150 млрд руб. направят на расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути. Такой же объем средств «Норникель» инвестирует в развитие в стране новых производств в партнерстве с крупными отечественными компаниями. В том числе средства пойдут на развитие литиевого проекта «Норникеля» и «Росатома», направленного на освоение Колмозерского месторождения в Мурманской области. Первую продукцию начнут выпускать уже в 2026 году.
Следующий этап литиевого проекта — аккумуляторное производство. По словам Потанина, по завершении переноса плавильного производства с Медного завода в Китай «Норникель» может приступить к освоению технологий производства батарейных материалов. Готовая технология, трансфер которой из КНР подразумевает запуск новой стратегии, позволит уже в 2028–2030 гг. наладить первое в РФ производство никельсодержащих катодных активных материалов для литийионных батарей на базе Кольского дивизиона компании.