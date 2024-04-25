В «Норникеле» раскрыли детали новой стратегии — 4,5 тысячи новых рабочих мест

В Красноярском крае уровень безработицы едва достигает 1,6%, в Норильске он и вовсе колеблется на уровне 0,2%. В условиях уже существующей катастрофической потребности в кадрах и учитывая расширение производства на таких крупных металлургических проектах «Норникеля», как Надеждинский завод и Талнахская фабрика, потребуется новый персонал. За два десятка лет, согласно данным Росстата, население Норильска выросло на 30%, что сделало город самым быстрорастущим в Арктике. Лишь то, что в «Норникеле» запланировали повысить объемы добычи и переработки руды, свидетельствует о потребности в новых сотрудниках. Едва ли в компании решат искать кого-то на стороне — свои специалисты надежнее, пишет издание Ведомости.