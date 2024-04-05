В ГИБДД Уфы раскрыли подробности предстоящих профилактических мероприятий

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На территории Уфы в течение двух дней — с 5 по 6 апреля пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия будут направлены на предупреждение нарушений ПДД.
Особое внимание в рамках проверок будет уделено пресечению случаев управления ТС в состоянии опьянения, а также перевозку несовершеннолетних пассажиров с нарушением требований установленного законодательства.
«Своевременное снижение скорости, отказ от намерения сесть за руль в пьяном виде, использование ремня безопасности, сохранит вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — отметили в Госавтоинспекции Уфы.
Напомним, ранее профилактические мероприятия прошли на 4 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Примечательно, что на данном участке инспекторы останавливали весь проезжающий транспорт — без исключений.