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В ГИБДД Уфы раскрыли подробности предстоящих профилактических мероприятий

В ГИБДД Уфы раскрыли подробности предстоящих профилактических мероприятий

5 апреля 2024, 11:14
Фото: 1MI
Рейды при участии сотрудников Госатоинспекции стартуют на дорогах Уфы уже сегодня, сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории Уфы в течение двух дней — с 5 по 6 апреля пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия будут направлены на предупреждение нарушений ПДД.

Особое внимание в рамках проверок будет уделено пресечению случаев управления ТС в состоянии опьянения, а также перевозку несовершеннолетних пассажиров с нарушением требований установленного законодательства.

«Своевременное снижение скорости, отказ от намерения сесть за руль в пьяном виде, использование ремня безопасности, сохранит вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — отметили в Госавтоинспекции Уфы.

Напомним, ранее профилактические мероприятия прошли на 4 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Примечательно, что на данном участке инспекторы останавливали весь проезжающий транспорт — без исключений.

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#Общество#Уфа#ГИБДД#Дороги#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Проверки водителей
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