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Posted 3 мая, 11:15

Published 3 мая, 11:15

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Зелеными тропами: маршрут по Уфе от #Кудабежать для любителей уединения

Зелеными тропами: маршрут по Уфе от #Кудабежать для любителей уединения

3 мая 2024, 11:15
Фото: 1MI
Зелеными тропами: маршрут по Уфе от #Кудабежать для любителей уединения
Для тех, кто устал от городского шума и суеты, ищет уединения и спокойствия,<br/> подойдет эта небольшая прогулка по лесу. Всего полчаса на свежем воздухе добавят сил, помогут расслабиться и подзарядят батарейки. При этом, чтобы насладиться природой, вам даже не придется выезжать за город.

Начните маршрут со смотровой площадки на реку Уфу. В этом месте она делает красивый изгиб. На рассвете виды особенно завораживающие, так что вам точно захочется здесь немного задержаться. Вдоволь налюбовавшись панорамой, двигаемся в сторону парка имени лесовода Георгия Рутто.

Возьмите перекус не только для себя, но и для белок: их тут много. Сегодня дендрарий больше напоминает не парк, а лесной массив. В тени сосен, дубов и кленов можно спрятаться от жары, а уютные тропинки словно созданы для бегунов.

Смотровая площадка на рекуСмотровая площадка на реку
ДендрарийДендрарий
ДендрарийДендрарий
ДендрарийДендрарий
Смотровая площадка на реку
Фото: 1MI

По пути сюда загляните в лимонарий. Это действительно уникальное место. Именно здесь впервые в России начали выращивать цитрусовые в тепличном грунте. Прижились не только лимоны и грейпфруты, но также бананы, инжир и кофе. Лимонарий рекомендуем посещать в период простудных заболеваний: ведь воздух тут буквально пропитан витаминами и антиоксидантами.

Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди — «ВДНХ Экспо». Выставочный комплекс, где круглый год проходят различные выставки и форумы. Заранее посмотрите программу мероприятий, чтобы не пропустить интересное событие.

«ВДНХ Экспо»«ВДНХ Экспо»
«ВДНХ Экспо»«ВДНХ Экспо»
«ВДНХ Экспо»
Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 2 км
  • Время: 24 минуты в среднем темпе
  • Сложность: подойдет для ленивых и начинающих
#Эмилия Шпилева#Видео#Уфа#Туризм#Природа#Достопримечательности
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