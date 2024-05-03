Зелеными тропами: маршрут по Уфе от #Кудабежать для любителей уединения

Posted 3 мая, 11:15
Published 3 мая, 11:15
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Начните маршрут со смотровой площадки на реку Уфу. В этом месте она делает красивый изгиб. На рассвете виды особенно завораживающие, так что вам точно захочется здесь немного задержаться. Вдоволь налюбовавшись панорамой, двигаемся в сторону парка имени лесовода Георгия Рутто.
Возьмите перекус не только для себя, но и для белок: их тут много. Сегодня дендрарий больше напоминает не парк, а лесной массив. В тени сосен, дубов и кленов можно спрятаться от жары, а уютные тропинки словно созданы для бегунов.
По пути сюда загляните в лимонарий. Это действительно уникальное место. Именно здесь впервые в России начали выращивать цитрусовые в тепличном грунте. Прижились не только лимоны и грейпфруты, но также бананы, инжир и кофе. Лимонарий рекомендуем посещать в период простудных заболеваний: ведь воздух тут буквально пропитан витаминами и антиоксидантами.
Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди — «ВДНХ Экспо». Выставочный комплекс, где круглый год проходят различные выставки и форумы. Заранее посмотрите программу мероприятий, чтобы не пропустить интересное событие.