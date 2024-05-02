В Уфе состоится бойцовское шоу Combat Ring

В Уфе с 16 по 20 мая пройдут шестые по счету открытые Евразийские Игры боевых искусств. По данным мэрии, в них примут участие более 4 тысяч спортсменов из 60 регионов России. Церемония открытия игр состоится в субботу, 18 мая. Также в этот день уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть Гала-программу с финальными поединками.