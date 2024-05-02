В Уфе состоится бойцовское шоу Combat Ring

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 12:01
В Уфе с 16 по 20 мая пройдут шестые по счету открытые Евразийские Игры боевых искусств. По данным мэрии, в них примут участие более 4 тысяч спортсменов из 60 регионов России. Церемония открытия игр состоится в субботу, 18 мая. Также в этот день уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть Гала-программу с финальными поединками.
Одним из главных событий игр станет Гран-при международной всестилевой бойцовской лиги ICLAS, бойцовское шоу Combat Ring XXXVIII. В нем будут соревноваться ведущие представители различных видов единоборств из России и зарубежных стран
Кроме того, в Центре спортивной подготовки им. Римы Баталовой на 20 площадках одновременно пройдут соревнования и мастер-классы по 30 видам боевых искусств, спортивных единоборств и адаптивных направлений.