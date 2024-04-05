Съезд с улицы Сочинской на Пугачева в Уфе закроют на месяц

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:18
В Уфе с 00:00 среды, 10 апреля, до 00:00 воскресенья, 26 мая, вводится локальное ограничение автомобильного проезда на съезде с с ул. Сочинской на ул. Пугачева. В связи с этим на участке будет организовано альтернативное движение.
Как пояснили в администрации, временное закрытие съезда обусловлено продолжающимися строительными работами транспортной развязки в рамках проекта «Южные ворота».
Ранее власти заявили о введении ограничений на участке улицы Бехтерева, где произошло сползание грунта в овраг с повреждением дорожного полотна. Так, проезд на участке от дома №10А до дома №16) будет недоступен для проезда в период с 10:00 вторника, 2 апреля, до четверга, 2 мая.