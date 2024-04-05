Съезд с улицы Сочинской на Пугачева в Уфе закроют на месяц

Ранее власти заявили о введении ограничений на участке улицы Бехтерева, где произошло сползание грунта в овраг с повреждением дорожного полотна. Так, проезд на участке от дома №10А до дома №16) будет недоступен для проезда в период с 10:00 вторника, 2 апреля, до четверга, 2 мая.