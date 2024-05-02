Уфимские работодатели предлагают зарплаты от 750 тысяч рублей

На втором месте расположилась вакансия электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда в компании «БАШКИРЭНЕРГО» в Октябрьском. Вакансия также одна. Работодатель готов выплачивать зарплату в диапазоне от 30 до 45 тысяч рублей. У электромонтера будет сменный график работы.