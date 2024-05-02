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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

В Башкирии ищут сотрудника на вакансию с зарплатой 750 тысяч в месяц

Уфимские работодатели предлагают зарплаты от 750 тысяч рублей

2 мая 2024, 04:23
Фото: 1MI

В Башкирии ищут сотрудника на вакансию с зарплатой 750 тысяч в месяц

Для соискателей есть несколько выгодных предложений.

Согласно информации, опубликованной на интерактивном портале службы занятости населения РБ, названы актуальные вакансии с самыми высокими зарплатами.

Первое место заняла вакансия машиниста экскаватора на предприятии «Стройтех» в Уфе. Вакантное место одно, и сотруднику будет предложено работать по пятидневной рабочей неделе. Зарплата для этой должности составляет от 750 тысяч рублей в месяц.

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На втором месте расположилась вакансия электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда в компании «БАШКИРЭНЕРГО» в Октябрьском. Вакансия также одна. Работодатель готов выплачивать зарплату в диапазоне от 30 до 45 тысяч рублей. У электромонтера будет сменный график работы.

И замыкает тройку самых высокооплачиваемых предложений село Иванаево Дюртюлинского района. Там индивидуальный предприниматель «Давранова Алла Александровна» предлагает сразу 50 вакансий подсобного рабочего. Заработная плата для соискателей составляет от 90 до 360 тысяч рублей, работа будет осуществляться по сменному графику.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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