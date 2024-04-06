mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля, 11:48

Published 6 апреля, 11:48

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Высокие зарплаты в России угрожают экономике страны?

Высокие зарплаты в России угрожают экономике страны?

6 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI

Высокие зарплаты в России угрожают экономике страны?

В Центробанке рассказали, почему стране не выгодно, чтобы россияне много зарабатывали

По данным Росстата за прошлый год, средняя номинальная начисленная зарплата выросла на 12,8% — до 73 709 ₽. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в России сформировались перекосы: финансовые возможности людей растут быстрее возможностей производства, то есть деньги у людей есть, а отечественных товаров не хватает. Как следствие — рост цен, инфляция и высокая ключевая ставка.

Если проанализировать данные Росстата, то зарплаты россиян за последние 7 лет выросли вдвое. Но ведомство учитывает зарплаты до уплаты налогов. Кроме того, в России растёт расслоение общества — прибавка доходов приходится в основном на состоятельных людей. По итогам 2022 года медианной стала зарплата в 40 тыс. руб. — одна половина населения зарабатывает меньше, вторая половина больше. После уплаты налога остается около 35 тыс. рублей.

Что же касается производительности труда, в этом году прорыва не ожидается. Вместе с тем за последние 10 лет тенденция была обратной: реальные доходы населения падали, а производительность труда росла. То есть отечественная промышленность выживала за счет дешевой рабочей силы.

Также отметим, что в России по итогам 2023 года 40,7% ВВП пришлось на зарплаты. Это даже меньше, чем в Узбекистане и Албании.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Эксклюзив. В Башкирии школьника незаконно продержали около двух лет в тюрьме и СИЗО
Сегодня, 04:02
В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО: что говорят адвокаты
Сегодня, 06:39
В Башкирии бьютиблоггерша «развела» подписчиков почти на четверть миллиона рублей
Сегодня, 05:49
Мать втянула в наркобизнес: что известно о незаконно арестованном школьнике из Уфы
Сегодня, 07:12
Власти утвердили проекты межевания трех кварталов в Уфе
Сегодня, 05:24
Сотню миллионов выделят на оборудование зала заседаний в Уфе
Вчера, 17:06
"