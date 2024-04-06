Высокие зарплаты в России угрожают экономике страны?

Если проанализировать данные Росстата, то зарплаты россиян за последние 7 лет выросли вдвое. Но ведомство учитывает зарплаты до уплаты налогов. Кроме того, в России растёт расслоение общества — прибавка доходов приходится в основном на состоятельных людей. По итогам 2022 года медианной стала зарплата в 40 тыс. руб. — одна половина населения зарабатывает меньше, вторая половина больше. После уплаты налога остается около 35 тыс. рублей.