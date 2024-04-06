Высокие зарплаты в России угрожают экономике страны?

Posted 6 апреля, 11:48
Published 6 апреля, 11:48
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По данным Росстата за прошлый год, средняя номинальная начисленная зарплата выросла на 12,8% — до 73 709 ₽. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в России сформировались перекосы: финансовые возможности людей растут быстрее возможностей производства, то есть деньги у людей есть, а отечественных товаров не хватает. Как следствие — рост цен, инфляция и высокая ключевая ставка.
Если проанализировать данные Росстата, то зарплаты россиян за последние 7 лет выросли вдвое. Но ведомство учитывает зарплаты до уплаты налогов. Кроме того, в России растёт расслоение общества — прибавка доходов приходится в основном на состоятельных людей. По итогам 2022 года медианной стала зарплата в 40 тыс. руб. — одна половина населения зарабатывает меньше, вторая половина больше. После уплаты налога остается около 35 тыс. рублей.
Что же касается производительности труда, в этом году прорыва не ожидается. Вместе с тем за последние 10 лет тенденция была обратной: реальные доходы населения падали, а производительность труда росла. То есть отечественная промышленность выживала за счет дешевой рабочей силы.
Также отметим, что в России по итогам 2023 года 40,7% ВВП пришлось на зарплаты. Это даже меньше, чем в Узбекистане и Албании.
Подробнее — в материале «Новых известий».