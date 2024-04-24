Гендиректор строительной компании в Уфе оставил без зарплаты 2 700 работников

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2022 года по июнь 2023 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 2 700 работникам. Сумма задолженности составила более 468 млн. рублей. При этом отмечается, что в указанный период у организации имелись денежные средства, однако, по указанию обвиняемого, в нарушение установленной законом очередности, они были направлены на расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компании для дальнейшего извлечения прибыли.