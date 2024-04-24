Гендиректор строительной компании в Уфе оставил без зарплаты 2 700 работников

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По версии следствия, обвиняемый в период с января 2022 года по июнь 2023 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 2 700 работникам. Сумма задолженности составила более 468 млн. рублей. При этом отмечается, что в указанный период у организации имелись денежные средства, однако, по указанию обвиняемого, в нарушение установленной законом очередности, они были направлены на расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компании для дальнейшего извлечения прибыли.
Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба на его имущество и имущество организации был наложен арест на общую сумму свыше 500 млн. рублей.
С целью скорейшего восстановления трудовых прав работников следственным управлением совместно с органами прокуратуры и службой судебных приставов, а также органами государственной власти организовано межведомственное взаимодействие, что позволило оперативно реализовать арестованное движимое и недвижимое имущество общества и погасить образовавшуюся задолженность со всеми положенными компенсациями в полном объеме.
В ведомстве подчеркивают, что расследование уголовного дела представляло особую сложность ввиду большого количество работников, которую осуществляли трудовую деятельность в нескольких регионах России, в том числе вахтовым методом, а также значительного количества имущества, подлежащего установлению и аресту.