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В Уфе гендиректора строительной фирмы обвинили в невыплате зарплаты на 468 млн

Гендиректор строительной компании в Уфе оставил без зарплаты 2 700 работников

24 апреля 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе гендиректора строительной фирмы обвинили в невыплате зарплаты на 468 млн

Уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2022 года по июнь 2023 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 2 700 работникам. Сумма задолженности составила более 468 млн. рублей. При этом отмечается, что в указанный период у организации имелись денежные средства, однако, по указанию обвиняемого, в нарушение установленной законом очередности, они были направлены на расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компании для дальнейшего извлечения прибыли.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба на его имущество и имущество организации был наложен арест на общую сумму свыше 500 млн. рублей.

С целью скорейшего восстановления трудовых прав работников следственным управлением совместно с органами прокуратуры и службой судебных приставов, а также органами государственной власти организовано межведомственное взаимодействие, что позволило оперативно реализовать арестованное движимое и недвижимое имущество общества и погасить образовавшуюся задолженность со всеми положенными компенсациями в полном объеме.

В ведомстве подчеркивают, что расследование уголовного дела представляло особую сложность ввиду большого количество работников, которую осуществляли трудовую деятельность в нескольких регионах России, в том числе вахтовым методом, а также значительного количества имущества, подлежащего установлению и аресту.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Суд#Зарплата#Решение суда#Новости Башкирии
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