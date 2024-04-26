На уфимцев упадет сильная магнитная буря в конце апреля

Во время магнитных бурь происходят изменения в магнитном поле Земли, что может вызывать различные физиологические и психологические реакции у людей. Некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна и аппетита. Также магнитные бури могут повлиять на работу электронных устройств и сетей связи, что может привести к сбоям и неудобствам. Симптомы зависимости от геомагнитных бурь могут быть различными и варьировать у разных людей: