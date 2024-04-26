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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Когда будет магнитная буря?

На уфимцев упадет сильная магнитная буря в конце апреля

26 апреля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Когда будет магнитная буря?
Рассказываем, когда в апреле ожидается пик магнитных колебаний и что посоветовал врач уфимцам для снижения негативного воздействия

В Уфе, как и в любом другом городе, магнитные бури могут происходить в любое время года, но наиболее часто они наблюдаются в период солнечной активности — весной и осенью.

Когда будет магнитная буря?

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в последние дни на Солнце произошло несколько вспышек. Это привело к вероятности возникновения магнитной бури на уровне 25% 25 апреля и 20% 26 апреля. В случае сбытия прогноза, сила геомагнитных ударов может достигнуть четырех баллов, что соответствует желтому уровню угрозы.

Кроме того, что это явление влияние на наше здоровье, его эффект может продолжаться еще три дня после.

Землю ожидает очередная вспышка на солнцеЗемлю ожидает очередная вспышка на солнце
Землю ожидает очередная вспышка на солнце
Фото: Изображение Midjourney

Как понять, что вы метеозавимый человек?

Во время магнитных бурь происходят изменения в магнитном поле Земли, что может вызывать различные физиологические и психологические реакции у людей. Некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна и аппетита. Также магнитные бури могут повлиять на работу электронных устройств и сетей связи, что может привести к сбоям и неудобствам. Симптомы зависимости от геомагнитных бурь могут быть различными и варьировать у разных людей:

  1. Головная боль или мигрень: изменения в геомагнитной обстановке могут вызвать усиление или появление головных болей у некоторых людей.
  2. Тахикардия: учащенное сердцебиение или необычные сердцебиения могут быть связаны с воздействием геомагнитных возмущений.
  3. Бессонница: ухудшение качества сна или проблемы со сном могут быть одним из признаков зависимости от магнитных бурь.
  4. Ухудшение артериального давления: изменения в геомагнитной активности могут повлиять на артериальное давление у некоторых людей, вызывая его скачки или ухудшение.
  5. Ухудшение состояния опорно-двигательного аппарата: некоторые люди могут испытывать усиление болей в суставах, мышцах или позвоночнике во время геомагнитных бурь.
Что делать во время магнитных бурь?Что делать во время магнитных бурь?
Что делать во время магнитных бурь?
Фото: Изображение Midjourney

Советы врача-терапевта

Главный врач частной клиники в Москве, Кирилл Халеев, поделился своими знаниями о том, как геомагнитная буря может повлиять на капиллярный кровоток и о тех, кому может ухудшиться самочувствие в этот период.

  • Старайтесь не перенапрягаться и не переутомляться, так как это может усилить негативные симптомы.
  • Пейте больше воды и употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами, чтобы поддерживать свой организм в хорошей форме.
  • Попробуйте заняться релаксационными практиками, такими как медитация или йога, чтобы снизить уровень стресса и напряжения.
  • Высыпайтесь и избегайте стрессов.
  • Откажитесь от кофе и алкоголя.
  • Пейте травяные чаи.
  • Следите за артериальным давлением.
  • Массируйте заднюю поверхность шеи и плечи по 10-15 минут в течение дня.

Если вы заметили, что у вас появились негативные симптомы, не стесняйтесь обратиться к врачу и рассказать ему о своих ощущениях. Вместе вы сможете найти наиболее эффективные способы защиты от магнитных бурь и сохранить свое здоровье и благополучие.

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#Ольга Харина#Общество#Погода#Магнитные бури
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