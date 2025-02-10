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Магнитные бури

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2025
Погода преподнесёт сюрприз жителям Башкирии
10 февраля, 12:55
Всем приготовиться: Башкирию накроют мощные магнитные бури
10 февраля, 12:34
2024
Магнитные бури с 16 по 18 июля: чего ожидать жителям Уфы?
16 июля 2024, 13:05
Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?
9 июля 2024, 17:40
Атаки на горизонте: когда ожидать магнитные бури в июле 2024 года?
5 июля 2024, 13:41
Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться
28 июня 2024, 12:58
Суперпятно на Солнце угрожает Уфе мощными магнитными бурями в июне
В июне Уфа столкнется с мощными магнитными бурями, вызванными образованием нового суперпятна на Солнце. Узнайте, когда и как лучше подготовиться к этому явлению.
17 июня 2024, 12:08
Магнитный шторм надвигается в конце мая: как уберечь свое здоровье
24 мая 2024, 14:50
Фото: Небо Башкирии стало багровым
Пользователи соцсетей делятся снимками необычно красочного для мая неба. Многие сравнили картины на небосводе с северным сиянием.
11 мая 2024, 04:46
На уфимцев упадет сильная магнитная буря в конце апреля
26 апреля 2024, 12:40
Метеозависимые уфимцы могут страдать
Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю. Такая информация отображается на сайте Spaceweather.
20 марта 2024, 17:18
2023
Сильная магнитная буря накроет жителей Башкирии: названы конкретные даты
Действие бури начнется 27 декабря и будет продолжаться от 2 до 5 дней.
26 декабря 2023, 11:14
Башкирию накроют магнитные бури: известны конкретные даты
Информацию о магнитных бурях опубликовали на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН
16 ноября 2023, 14:29
Башкирию накроют магнитные бури: названы конкретные даты
Резкое ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется в середине июля, сообщают специалисты «Лаборатории солнечной астрономии».
3 июля 2023, 04:09
Магнитные бури в июне и в июле принесут проблемы метеозависимым жителям Башкирии
В течение следующих 27 дней в Уфе ожидается пять дней, когда метеозависимые граждане могут почувствовать себя неважно. Прогноз магнитных бурь составила «Лаборатория солнечной астрономии».
14 июня 2023, 07:10

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