В Башкирии ужесточили запрет на ставки для спортсменов и тренеров

Как пояснили авторы инициативы, поправки приняты как средство борьбы с договорными матчами. Согласно уже существующему законодательству, к спортсменам, тренерам и судьям могут применять санкции за ставки на матчи, однако ранее у соответствующих надзорных организаций было недостаточно полномочий, чтобы эффективно следить за этим.