В Башкирии ужесточили запрет на ставки для спортсменов и тренеров

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Как пояснили авторы инициативы, поправки приняты как средство борьбы с договорными матчами. Согласно уже существующему законодательству, к спортсменам, тренерам и судьям могут применять санкции за ставки на матчи, однако ранее у соответствующих надзорных организаций было недостаточно полномочий, чтобы эффективно следить за этим.
«Законом установлено, что местная спортивная федерация вправе через общероссийскую федерацию по соответствующему виду спорта получать в публично-правовой компании „Единый регулятор азартных игр“ информацию о пари в букмекерских конторах и на тотализаторах, заключенных участниками официальных спортивных соревнований», — объяснил спикер Константин Толкачев.