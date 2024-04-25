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В Башкирии ужесточили запрет на ставки для спортсменов и тренеров

В Башкирии ужесточили запрет на ставки для спортсменов и тренеров

25 апреля 2024, 06:46
Фото: PxHere
Парламент Башкирии принял закон, согласно которому спортивные федерации смогут получать закрытую информацию о ставках из букмекерских контор и тотализаторов.

Как пояснили авторы инициативы, поправки приняты как средство борьбы с договорными матчами. Согласно уже существующему законодательству, к спортсменам, тренерам и судьям могут применять санкции за ставки на матчи, однако ранее у соответствующих надзорных организаций было недостаточно полномочий, чтобы эффективно следить за этим.

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«Законом установлено, что местная спортивная федерация вправе через общероссийскую федерацию по соответствующему виду спорта получать в публично-правовой компании „Единый регулятор азартных игр“ информацию о пари в букмекерских конторах и на тотализаторах, заключенных участниками официальных спортивных соревнований», — объяснил спикер Константин Толкачев.
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#Политика#Спорт#Уфа#Новости Башкирии
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