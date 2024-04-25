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Паводок в Башкирии идет на спад

Паводок в Башкирии идет на спад

25 апреля 2024, 05:45
Фото: FreePik
В Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили о завершении активной фазы паводка в республике.
«Пик подъема уровня рек пройден, в целом он не превысил прогнозных значений», — сообщили в ГК по ЧС.

Всего с начала половодья к спасателям обратились 950 жителей региона. Сейчас подтопленными остаются 11 дорог и три моста. Ситуации находятся на контроле оперативных служб.

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Сейчас у спасателей появилась новая «головная боль» — технику и сотрудников готовят к сезону природных пожаров. Напомним, с 27 апреля в Башкирии вводится особый противопожарный режим.

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#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Половодье#Талые воды#Реки
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