Паводок в Башкирии идет на спад

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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«Пик подъема уровня рек пройден, в целом он не превысил прогнозных значений», — сообщили в ГК по ЧС.
Всего с начала половодья к спасателям обратились 950 жителей региона. Сейчас подтопленными остаются 11 дорог и три моста. Ситуации находятся на контроле оперативных служб.
Сейчас у спасателей появилась новая «головная боль» — технику и сотрудников готовят к сезону природных пожаров. Напомним, с 27 апреля в Башкирии вводится особый противопожарный режим.