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Published Сегодня, 15:58

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Updated Сегодня, 16:12

В Уфе к осени откроют центр фиджитал-спорта

В Уфе к осени откроют центр фиджитал-спорта

21 марта 2024, 15:58
Фото: Скриншот программы
В Уфе к осени 2024 года планируют открыть центр по фиджитал-спорту. Он разместится на площадях «Арены-3000». Такой информацией поделился Ратмир Мавлиев в прямом эфире программы «Вся Уфа».

Открытие приурочено к форуму «Россия — спортивная держава». Власти планируют создание центра, который станет одним их самых крупных в городе.

В центре откроют крупную VR-арену, площадки для танцев, страйка. Мавлиев верит, что получится «классный центр», ведь фиджитал-спорт хотят культивировать. В Уфе уже выбрали направления для развития.

Первые соревнования по фиджитал-спорту в городе обещали провести к апрелю. По словам градоначальника, это направление не такое затратное, каким кажется. В результате в этом году появится пять площадок, где детей будут готовить к различным соревнованиям.

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#Спорт#Уфа#Строительство#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
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