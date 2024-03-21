В Уфе к осени откроют центр фиджитал-спорта

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Открытие приурочено к форуму «Россия — спортивная держава». Власти планируют создание центра, который станет одним их самых крупных в городе.
В центре откроют крупную VR-арену, площадки для танцев, страйка. Мавлиев верит, что получится «классный центр», ведь фиджитал-спорт хотят культивировать. В Уфе уже выбрали направления для развития.
Первые соревнования по фиджитал-спорту в городе обещали провести к апрелю. По словам градоначальника, это направление не такое затратное, каким кажется. В результате в этом году появится пять площадок, где детей будут готовить к различным соревнованиям.