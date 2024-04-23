Глава района в Башкирии прошелся по полям с яйцами

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Чиновник таким образом дал старт посевной кампании 2024 года. Это событие он начал с традиции, прокатив яйца по бороздам. В старину говорили, что если яйцо мягко шло, то урожай будет богатым.
Сегодня посев начался для земледельцев ООО ПЗ «Ленина». Юсупов заметил, что аграриям сегодня важен каждый час, пока есть солнце.
«Пусть будет хлеб! Будет хлеб — будет всё! В добрый час!» — заявил он.
Ранее народ использовал и другие обряды во время посева. Так, чтобы деревья в саду давали хороший урожай, нужно было пройти босым по земле. Кроме того, если земле не хватало дождя, то пелись обрядовые песни.