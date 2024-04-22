«Уфанет» сообщил о сбоях

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В самой компании пояснили, что сейчас у пользователей могут наблюдаться проблемы с доступом к ряду услуг и сервисов. Так, у них не грузятся интернет-ресурсы, сайты ufanet и ucams.ufanet, приложения «Умный дом» и «Уфанет».
Из-за большого количества обращений уфимцам могут не сразу отвечать на горячей линии. Перед горожанами извинились за неудобства. Компания обещала сделать все возможное для скорейшего восстановления работы услуг и сервисов.
В комментариях жители Башкирии поделились, что сегодня наблюдаются проблемы с утра не только в столице региона. Сервисы работают с перебоями.
Ранее стало известно, что с первых дней паводка борьбу с последствиями в Оренбурге и Орске подключился интернет-провайдер. От розлива воды пострадали и сотрудники компании, чье жилище затопило.