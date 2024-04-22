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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

«Уфанет» сообщил о сбоях

«Уфанет» сообщил о сбоях

22 апреля 2024, 14:44
Фото: 1MI
Пользователи «Уфанет» сообщают о проблемах в работе провайдера. Об этом пишет Telegram-канал «Уфа с огоньком».

В самой компании пояснили, что сейчас у пользователей могут наблюдаться проблемы с доступом к ряду услуг и сервисов. Так, у них не грузятся интернет-ресурсы, сайты ufanet и ucams.ufanet, приложения «Умный дом» и «Уфанет».

Из-за большого количества обращений уфимцам могут не сразу отвечать на горячей линии. Перед горожанами извинились за неудобства. Компания обещала сделать все возможное для скорейшего восстановления работы услуг и сервисов.

В комментариях жители Башкирии поделились, что сегодня наблюдаются проблемы с утра не только в столице региона. Сервисы работают с перебоями.

Ранее стало известно, что с первых дней паводка борьбу с последствиями в Оренбурге и Орске подключился интернет-провайдер. От розлива воды пострадали и сотрудники компании, чье жилище затопило.

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