«Уфанет» сообщил о сбоях

В самой компании пояснили, что сейчас у пользователей могут наблюдаться проблемы с доступом к ряду услуг и сервисов. Так, у них не грузятся интернет-ресурсы, сайты ufanet и ucams.ufanet, приложения «Умный дом» и «Уфанет».