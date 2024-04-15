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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Окрошка

Окрошка — русское кулинарное наследие: история возникновения и рецепты

15 апреля 2024, 10:26
Фото: 1MI
Окрошка
Узнайте историю появления окрошки и попробуйте все сочетания как в традиционном, так и вегетарианском исполнении.

Откуда взялась окрошка?

Изучая историю различных кулинарных изысков, мы часто обнаруживаем, что за каждым из них стоит уникальная история или даже целая культурная традиция. Например, салат оливье был придуман французом Люсьеном Оливье, однако он явно не подозревал, что же начнет происходить дальше.

История появления такого блюда, как окрошка более запутанная. Конкретного автора обнаружить сложно. Возможно, современная окрошка имеет связь с крестьянским блюдом, которое состояло из нарезанного лука и редьки, залитая холодным квасом и солью.

Существует еще одна распространенная легенда о происхождении окрошки, которая связана с волжскими бурлаками. По этому поверью, бурлаки, жившие тяжелой и неблагополучной жизнью, придумали это блюдо из крайне ограниченных продуктов, которые им выдавали за труд. Их основным питанием был квас и вобла, которую приходилось замачивать, чтобы съесть.

Для того чтобы сделать это простое блюдо более сытным и разнообразным, они начали добавлять в окрошку различные овощи, которые могли найти.

СалатСалат
Салат
Фото: Изображение Midjourney

Рецепты

Рецепт классической окрошки.

Ингредиенты:

  • 3-4 картофелины
  • 3 яйца
  • 1 огурец
  • 200 г вареной колбасы
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок петрушки
  • 500 г кефира
  • 200 г кваса
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

Для начала нужно сварите и почистить картофель и яйца. Нарежьте овощи и колбасу кубиками, а также мелко порубите зелень. Посолите и поперчите по вкусу, и добавьте квас. Затем хорошо перемешайте. Оставьте окрошку в холодильнике на несколько часов, чтобы она настоялась. Перед подачей на стол, посыпьте окрошку зеленью и украсьте ломтиками яйца и колбасы по желанию.


Рецепт окрошки на кефире

Ингредиенты:

  • 1 литр кефира
  • 3-4 средних огурца
  • 4-5 отваренных картофелин
  • 2 яйца
  • 1 свежая редька
  • 1 морковь
  • 1 пучок зеленого лука
  • соль, перец, укроп
  • лимонный сок (по желанию)

Приготовление:

Нарежьте кубиками огурцы, варенный картофель, яйца, морковь и свежую редьку. Добавьте зеленый лук и залейте все овощи кефиром. Посолите, поперчите и добавьте укроп. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Поставьте окрошку в холодильник на несколько часов перед подачей. Подавайте окрошку с ломтиками хлеба.

Рецепты окрошкиРецепты окрошки
Рецепты окрошки
Фото: Изображение Midjourney

Рецепт окрошки на минералке

Ингредиенты:

  • 3 средних картофелины
  • 3 яйца
  • 1 огурец
  • 200 г вареной колбасы (по желанию)
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 пучок укропа
  • 500 мл минеральной воды
  • Соль, перец, сахар по вкусу
  • Лимонный сок (по желанию)

Приготовление:

Отварите картофель и яйца до готовности. Затем остудите их, очистите и нарежьте кубиками. Нарежьте также огурец, колбасу, зеленый лук и укроп. В большой миске смешайте все и добавьте минеральную воду. Посолите, поперчите и добавьте немного сахара по вкусу. При желании можно также добавить немного лимонного сока для кислоты. Поставьте окрошку в холодильник на пару часов перед подачей.

 

Веганская окрошка

Ингредиенты:

  • 3 картофелины
  • 1 огурец
  • 1 морковь
  • ½ красного лука
  • ½ пучка укропа
  • ½ пучка зеленого лука
  • ½ стакана кокосового йогурта
  • Сок ½ лимона
  • Соль и перец по вкусу
  • Лед для подачи

Приготовление:

Картофель, морковь и огурец отварить в подсоленной воде, очистить и нарезать кубиками. Мелко нарезанный лук, укроп и зеленый лук смешать с отварными овощами. Добавить кокосовый йогурт, сок лимона, соль и перец, хорошо перемешать. Поставить окрошку в холодильник на несколько часов, чтобы пропиталась. Подать окрошку с льдом и украсить листьями укропа.

На чем готовить окрошку

Сам по себе салат готовится почти одинаково, поэтому вам нужно решить чем именно вы хотите залить овощи: молочная сыворотка, пиво, уксус, кефир, березовый квас, минеральная вода, бульон, овощные соки, чайный гриб, майонез или огуречный рассол. Каждый из этих вариантов придаст окрошке свой неповторимый вкус и аромат. Выбор зависит от ваших предпочтений.

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#Ольга Харина#Общество#Майские праздники#1 Мая#Праздники#Рецепты
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