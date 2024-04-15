Окрошка — русское кулинарное наследие: история возникновения и рецепты

Приготовление:



Для начала нужно сварите и почистить картофель и яйца. Нарежьте овощи и колбасу кубиками, а также мелко порубите зелень. Посолите и поперчите по вкусу, и добавьте квас. Затем хорошо перемешайте. Оставьте окрошку в холодильнике на несколько часов, чтобы она настоялась. Перед подачей на стол, посыпьте окрошку зеленью и украсьте ломтиками яйца и колбасы по желанию.