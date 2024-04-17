Дуров в разговоре с Карлсоном: завтрак с ФБР и другие грани свободы слова

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Основатель и владелец Telegram дал свое первое интервью за последние пять лет. Его собеседником стал американский журналист Такер Карлсон, известный своими консервативными взглядами и тем, что выпустил видео беседы с президентом России Владимиром Путиным.
«В этом ролике Дуров рассказывает о тактике давления, которую правительство США использовало против него, включая отправку агентов ФБР к нему домой», — говорится в аннотации к интервью с создателем Telegram.
Павел Дуров подробно рассказал о том, как давление властей России вынудило его продать сеть ВКонтакте, которая возникла в 2006 году.
После того как Павел Дуров столкнулся с преследованием, ему пришла идея сделать новую платформу — Telegram, чтобы безопасно общаться братом во время обысков.
Сейчас Павел Дуров избегает поездок в ключевые страны мировой арены, такие как Китай, США и Россия, так как эти державы проявляют к нему и его приложению слишком большой интерес. Мужчина же предпочитает сохранять нейтралитет и не участвовать в политических интригах.
Разработчик верит, что одна из главных проблем современности — необходимость выбора той стороны, которая делает мир опаснее и препятствует пониманию людей с другими взглядами.