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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Интервью Дурова

Дуров в разговоре с Карлсоном: завтрак с ФБР и другие грани свободы слова

17 апреля 2024, 10:25
Фото: YouTube
Интервью Дурова
В ходе интервью Дуров рассказал о своей жизни, карьере и разработке Telegram

Основатель и владелец Telegram дал свое первое интервью за последние пять лет. Его собеседником стал американский журналист Такер Карлсон, известный своими консервативными взглядами и тем, что выпустил видео беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«В этом ролике Дуров рассказывает о тактике давления, которую правительство США использовало против него, включая отправку агентов ФБР к нему домой», — говорится в аннотации к интервью с создателем Telegram.

Про ВКонтакте

Павел Дуров подробно рассказал о том, как давление властей России вынудило его продать сеть ВКонтакте, которая возникла в 2006 году.

  • В 21 год программист создал ВКонтакте, ставшую крупнейшей соц.сетью в СНГ. В 2011–2012 годах российская оппозиция начала использовать платформу для митингов, а от создателя сети потребовали удалить эти группы. Он отказался.
  • В 2013 году начались масштабные протесты в Украине, и власти вновь запросили информацию об организаторах этих акций. Мужчина не хотел предавать своих украинских пользователей, поэтому к концу года продал свою долю во ВКонтакте и уехал.
  • Передача соц.сети государству была болезненной, так как для предпринимателя это не просто проект, а «ребенок», в которого было вложено много сил и времени. Но для Павла главная цель — не стать богатым, а быть свободным.
ВКонтакеВКонтаке
ВКонтаке
Фото: 1MI

Про Telegram

После того как Павел Дуров столкнулся с преследованием, ему пришла идея сделать новую платформу — Telegram, чтобы безопасно общаться братом во время обысков.

  • При создании мессенджера возникло множество проблем с располодением: в странах ЕС ему не разрешали нанимать топовых программистов, а в США помимо того, что сотрудников пытались перевербовать, так еще и на самого разработчика было совершено уличное нападение. Это шокировало мужчину.
  • Предприниматель выбрал Дубай в качестве места для ведения своего бизнеса из-за своей простоты, возможности нанимать сотрудников из любой точки мира, низких налогов, хорошей инфраструктуры и политической нейтральности.
  • Создатель мессенджера заявил, что Telegram не принимает ничью сторону, это нейтральное приложение, которое уважает приватность и свободу своих пользователей. Здесь каждый голос может быть услышан.
  • Telegram насчитывает более 900 миллионов пользователей и Дуров стремится достичь миллиардной отметки к концу года.
  • Команда Telegram не тратит деньги на рекламу.
  • Павел является единственным продакт-менеджером Telegram, и его команда состоит всего из 30 инженеров-программистов.
Павел ДуровПавел Дуров
Павел Дуров
Фото: YouTube

Про жизнь

Сейчас Павел Дуров избегает поездок в ключевые страны мировой арены, такие как Китай, США и Россия, так как эти державы проявляют к нему и его приложению слишком большой интерес. Мужчина же предпочитает сохранять нейтралитет и не участвовать в политических интригах.
Разработчик верит, что одна из главных проблем современности — необходимость выбора той стороны, которая делает мир опаснее и препятствует пониманию людей с другими взглядами.

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#Ольга Харина#Общество#Соцсети#Telegram#ВКонтакте
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