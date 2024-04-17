Дуров в разговоре с Карлсоном: завтрак с ФБР и другие грани свободы слова

Сейчас Павел Дуров избегает поездок в ключевые страны мировой арены, такие как Китай, США и Россия, так как эти державы проявляют к нему и его приложению слишком большой интерес. Мужчина же предпочитает сохранять нейтралитет и не участвовать в политических интригах.

Разработчик верит, что одна из главных проблем современности — необходимость выбора той стороны, которая делает мир опаснее и препятствует пониманию людей с другими взглядами.