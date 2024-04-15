Тотальный диктант-2024 в Уфе

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
«Тотальный диктант» — это ежегодное событие, созданное для повышения грамотности сначала для студентов института, а затем и для всех желающих. Участие в акции может принять любой человек, независимо от возраста, пола, образования, веры, профессии, семейного положения, политических интересов и убеждений.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать площадку и прийти в назначенное время. Все бесплатно, поскольку этот публичный проект организован активистами и волонтерами при поддержке Новосибирского фонда «Тотальный диктант». Также фишкой этого события являются авторы, которые каждый год предоставляют новые уникальные тексты, а известные чтецы зачитывают их аудитории.
Впервые диктант был проведен в 2004 году на базе Новосибирского государственного университета. Он был разработан и организован студентами творческого клуба «Глум-клуб». Важно подчеркнуть, что празднование русского языка должно быть веселым, поэтому вся риторика акции остается шутливой, несмотря на серьезный подход к проверке работ и любви к родному языку со стороны участников и организаторов. Изначально первыми чтецами были преподаватели НГУ, но уже с 2009 года для диктанта подбирают известных людей, чтобы привлечь еще больше внимания к акции.
Автором текста на 2024 год стала писательница и журналист, многократный финалист премии «Большая книга» — Анна Матвеева. Диктант будет прочитан 20 апреля. Начало мероприятия запланировано на 14:00, именно в это время диктант начнется в Москве и в городах со смежным часовым поясом. В 8:00 трансляция начнется во Владивостоке, в 10:00 Новосибирске, а в 23:00 в Нью-Йорке.
Те, кто не сможет попасть на мероприятие, смогут проверить свои знания онлайн двумя способами: через проверку на компьютере или письменно с возможностью самопроверки.
Результаты будут выложены на сайте totaldict.ru через две недели после мероприятия.
В Башкирии большое количество помещений было выделено под Тотальный диктант, где тексты будут читать ученые филологи, спортивные комментаторы, телеведущие, актеры и музыканты, поэтому желающих посмотреть на звезд будет много, а свободных мест мало. Успейте зарегистрироваться, пока есть возможность на следующих площадках:
С полным перечнем площадок можно ознакомиться на сайте: https://totaldict.ru/ufa/#/stages