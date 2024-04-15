Тотальный диктант-2024 в Уфе

Впервые диктант был проведен в 2004 году на базе Новосибирского государственного университета. Он был разработан и организован студентами творческого клуба «Глум-клуб». Важно подчеркнуть, что празднование русского языка должно быть веселым, поэтому вся риторика акции остается шутливой, несмотря на серьезный подход к проверке работ и любви к родному языку со стороны участников и организаторов. Изначально первыми чтецами были преподаватели НГУ, но уже с 2009 года для диктанта подбирают известных людей, чтобы привлечь еще больше внимания к акции.



