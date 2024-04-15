mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Тотальный диктант 2024

Тотальный диктант-2024 в Уфе

15 апреля 2024, 10:40
Фото: 1MI
Тотальный диктант 2024
20 апреля 2024 года в Уфе пройдет 13-й Тотальный диктант. Участники смогут написать текст в различных местах города, включая библиотеки, учебные заведения и общественные пространства.

Что такое «Тотальный диктант»?

«Тотальный диктант» — это ежегодное событие, созданное для повышения грамотности сначала для студентов института, а затем и для всех желающих. Участие в акции может принять любой человек, независимо от возраста, пола, образования, веры, профессии, семейного положения, политических интересов и убеждений.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать площадку и прийти в назначенное время. Все бесплатно, поскольку этот публичный проект организован активистами и волонтерами при поддержке Новосибирского фонда «Тотальный диктант». Также фишкой этого события являются авторы, которые каждый год предоставляют новые уникальные тексты, а известные чтецы зачитывают их аудитории.

Проведение «Тотального диктанта»Проведение «Тотального диктанта»
Проведение «Тотального диктанта»
Фото: 1MI

Кем и когда был создан «Тотальный диктант»?

Впервые диктант был проведен в 2004 году на базе Новосибирского государственного университета. Он был разработан и организован студентами творческого клуба «Глум-клуб». Важно подчеркнуть, что празднование русского языка должно быть веселым, поэтому вся риторика акции остается шутливой, несмотря на серьезный подход к проверке работ и любви к родному языку со стороны участников и организаторов. Изначально первыми чтецами были преподаватели НГУ, но уже с 2009 года для диктанта подбирают известных людей, чтобы привлечь еще больше внимания к акции.

Как пройдет акция в 2024 году?

Автором текста на 2024 год стала писательница и журналист, многократный финалист премии «Большая книга» — Анна Матвеева. Диктант будет прочитан 20 апреля. Начало мероприятия запланировано на 14:00, именно в это время диктант начнется в Москве и в городах со смежным часовым поясом. В 8:00 трансляция начнется во Владивостоке, в 10:00 Новосибирске, а в 23:00 в Нью-Йорке.

Те, кто не сможет попасть на мероприятие, смогут проверить свои знания онлайн двумя способами: через проверку на компьютере или письменно с возможностью самопроверки.

Результаты будут выложены на сайте totaldict.ru через две недели после мероприятия.

«Тотальный диктант»«Тотальный диктант»
«Тотальный диктант»
Фото: 1MI

На каких площадках пройдет диктант в Уфе?

В Башкирии большое количество помещений было выделено под Тотальный диктант, где тексты будут читать ученые филологи, спортивные комментаторы, телеведущие, актеры и музыканты, поэтому желающих посмотреть на звезд будет много, а свободных мест мало. Успейте зарегистрироваться, пока есть возможность на следующих площадках:

  • Модельная библиотека No6. ул. Революционная д. 165;
  • Модельная библиотека No10. ул. Гафури д. 17;
  • Модельная библиотека No13. ул. Ухтомского д. 12;
  • Библиотека No14. ул. Ахметова д. 316;
  • Модельная библиотека No20. ул. Акназарова д. 24;
  • Модельная библиотека No26. ул. Жукова д. 11/2;
  • Модельная библиотека No29. ул. Пр. Октября д. 97/1;
  • Модельная юношеская библиотека No41. ул. Калинина д. 11;
  • Библиотека No 46. ул. Зеленая д. 7 (Шакша).

С полным перечнем площадок можно ознакомиться на сайте: https://totaldict.ru/ufa/#/stages

Читайте также:
Сроки сдачи ОГЭ-2024 и изменение экзаменационных заданийСроки сдачи ЕГЭ и изменения экзаменационных заданий в 2024 году
#Ольга Харина#Общество#2024
Подпишитесь
В Башкирии снесут пять жилых домов
Сегодня, 05:17
На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки
Сегодня, 10:32
Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Сегодня, 03:42
Майские праздники в Уфе
Сегодня, 09:09
Пора за грибами: топ-3 весенних грибов в Башкирии
Сегодня, 10:05
В Башкирии ищут специалистов, готовых работать за 500 000 рублей в месяц
Сегодня, 04:52
"