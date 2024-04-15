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Вице-премьер и Замруководителя администрации главы Башкирии поменяются должностями

Вице-премьер и Замруководителя администрации главы Башкирии поменяются должностями

15 апреля 2024, 05:46
Фото: mkset.ru
Азат Бадранов и Урал Кильсенбаев поменяются должностями. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель администрации главы Башкирии Кильсенбаев будет назначен на пост первого вице-премьера — сейчас эту должность занимает Бадранов. Соответственно, действующий заместитель главы Кабмина встанет на пост вместо Кильсенбаева.

Первый вице-премьер республики Азат Бадранов вернулся с СВО
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«Я вам обоим желаю успеха. У вас у обоих сильные компетенции работайте слаженно», — обратился глава региона.

Напомним, Бадранов с конца сентября 2022 года находился в зоне СВО. Вернулся он оттуда в этом месяце.

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