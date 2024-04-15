Вице-премьер и Замруководителя администрации главы Башкирии поменяются должностями

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Руководитель администрации главы Башкирии Кильсенбаев будет назначен на пост первого вице-премьера — сейчас эту должность занимает Бадранов. Соответственно, действующий заместитель главы Кабмина встанет на пост вместо Кильсенбаева.
«Я вам обоим желаю успеха. У вас у обоих сильные компетенции работайте слаженно», — обратился глава региона.
Напомним, Бадранов с конца сентября 2022 года находился в зоне СВО. Вернулся он оттуда в этом месяце.