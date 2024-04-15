В Уфе пройдут массовые рейды полиции из-за ночных тусовщиков

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Чиновник рассказал, что был в шоке от состояния парка после «ночных тусовок молодежи», когда приехал погулять туда с семьей. При этом Маликов отметил, что только на прошлой неделе на тропе проходил субботник.
«На парковке перед нашей тропой словно перевернулся мусоровоз, досталось и самой тропе. Я, конечно, все понимаю, молодость, студенческие годы, но такой беспорядок устраивать — недопустимо», — написал Маликов.
Руководитель муниципалитета пригрозил нарушителям ответственностью, а также предложил организатором подобных мероприятий «задуматься», ведь «это общественное место и распивать алкоголь там нельзя».