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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 03:59

В Уфе пройдут массовые рейды полиции из-за ночных тусовщиков

В Уфе пройдут массовые рейды полиции из-за ночных тусовщиков

15 апреля 2024, 03:57
Фото: mkset.ru
В Уфе на «Тропе здоровья» пройдут рейды сотрудников МВД. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов.

Чиновник рассказал, что был в шоке от состояния парка после «ночных тусовок молодежи», когда приехал погулять туда с семьей. При этом Маликов отметил, что только на прошлой неделе на тропе проходил субботник.

«На парковке перед нашей тропой словно перевернулся мусоровоз, досталось и самой тропе. Я, конечно, все понимаю, молодость, студенческие годы, но такой беспорядок устраивать — недопустимо», — написал Маликов.

Руководитель муниципалитета пригрозил нарушителям ответственностью, а также предложил организатором подобных мероприятий «задуматься», ведь «это общественное место и распивать алкоголь там нельзя».

#Общество#Город#Уфа#Полиция#Новости Башкирии
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