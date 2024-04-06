Названа предварительная причина прорыва дамбы в Орске

— Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность, — написал мэр по итогам мероприятия.