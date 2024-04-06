Названа предварительная причина прорыва дамбы в Орске

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Согласно данным прокуратуры Оренбургской области, дамба в Орске оказалась повреждена из-за несвоевременно принятых мер по ее содержанию. Как уточняет прокуратура региона, сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году, при этом Гостехнадзор ранее уже выявлял нарушения при содержании дамбы.
Отметим, что мэр Орска Василий Козупица выезжал с проверкой к дамбе еще 3 апреля:
— Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность, — написал мэр по итогам мероприятия.
5 апреля в Орске прорвало защитную насыпную дамбу. К утру оказалась затоплена половина Старого города, появился риск изоляции микрорайона. В целом в Оренбургской области из-за угрозы наводнения эвакуировали более 4 тыс. человек.
Напомним, с 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.