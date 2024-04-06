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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Орске

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Орске

6 апреля 2024, 13:19
Фото: 1MI

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Орске

По предварительным данным причина прорыва дамбы в Орске — несвоевременно принятые меры по ее содержанию.

Согласно данным прокуратуры Оренбургской области, дамба в Орске оказалась повреждена из-за несвоевременно принятых мер по ее содержанию. Как уточняет прокуратура региона, сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году, при этом Гостехнадзор ранее уже выявлял нарушения при содержании дамбы.

Отметим, что мэр Орска Василий Козупица выезжал с проверкой к дамбе еще 3 апреля:

— Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность, — написал мэр по итогам мероприятия.

5 апреля в Орске прорвало защитную насыпную дамбу. К утру оказалась затоплена половина Старого города, появился риск изоляции микрорайона. В целом в Оренбургской области из-за угрозы наводнения эвакуировали более 4 тыс. человек.

Напомним, с 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости
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