В Башкирии пациента хирургического отделения избил охранник

Напомним, ранее охранника гимназии в Уфе обвинили в нападении на ученика школы. Известно, что охранник подошел к ученику и спросил его, почему он плюется. В какой-то момент мужчина набросился на школьника. Свидетели происшествия пытались разнять назревающую драку.