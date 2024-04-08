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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Башкирии пациента хирургического отделения избил охранник

В Башкирии пациента хирургического отделения избил охранник

8 апреля 2024, 09:30
Фото: 1MI
Подробности сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городской клинической больницы Стерлитамака. Охранник медучреждения по неизвестной причине вышвырнул из здания и отпинал пациента.

Видео: Mash Batash

Отмечается, что мучжина регулярно лечился в отделении хирургии. Главный врач Ильшат Яппаров сообщил нам, что пожалуется на агрессивного охранника его руководителям.

Напомним, ранее охранника гимназии в Уфе обвинили в нападении на ученика школы. Известно, что охранник подошел к ученику и спросил его, почему он плюется. В какой-то момент мужчина набросился на школьника. Свидетели происшествия пытались разнять назревающую драку.

#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Минздрав#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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