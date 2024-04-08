В Башкирии пациента хирургического отделения избил охранник

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Инцидент произошел в городской клинической больницы Стерлитамака. Охранник медучреждения по неизвестной причине вышвырнул из здания и отпинал пациента.
Отмечается, что мучжина регулярно лечился в отделении хирургии. Главный врач Ильшат Яппаров сообщил нам, что пожалуется на агрессивного охранника его руководителям.
Напомним, ранее охранника гимназии в Уфе обвинили в нападении на ученика школы. Известно, что охранник подошел к ученику и спросил его, почему он плюется. В какой-то момент мужчина набросился на школьника. Свидетели происшествия пытались разнять назревающую драку.