«Возьму за шкирку»: охранник школы в Уфе накинулся на ученика на глазах очевидцев

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Охранника гимназии № 47 имени А. П. Гайдара обвинили в нападении на ученика школы. Другие ученики, оказавшиеся свидетелями происходящего, засняли инцидент в раздевалке — видео появилось в соцсетях.
Известно, что охранник подошел к ученику и спросил его, почему он плюется. В какой-то момент мужчина набросился на школьника. Свидетели происшествия пытались разнять назревающую драку.
По версии одного из учеников, с которым удалось пообщаться журналисту Mkset, инцидент произошел из-за того, что охранник якобы не выпустил ученика на улицу в магазин во время перемены. Старшекласснику это не понравилось — и он якобы решил плюнуть в лицо сотруднику школы.
Mkset обратился в школу № 47 за комментарием по поводу ситуации, однако там комментировать инцидент отказались из-за отсутствия на работе директора школы.
В пресс-службе мэрии Уфы Mkset отметили, что ранее за всё время работы в отношении данного охранника нареканий и замечаний не поступало.
«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего случая и решения данной ситуации администрацией учреждения сегодня была организована встреча со всеми участниками инцидента, в том числе были приглашены родители учащегося. Выслушаны доводы всех участников, проведена с ними беседа, ситуация разрешена.
Отметим, сотрудник работает в течение многих лет в сфере охраны», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее Mkset сообщал о родительнице с требованием провести проверку во всех школах. Жительница Уфы пожаловалась главе Башкирии на тему обязательного башкирского языка в школах. По её мнению, «в школах творят всё, что захотят». Женщина считает, что детей заставляют обязательно изучать башкирский язык. В то же время, его изучение как государственного языка является выборочным. Но руководство школ представляют дело так, будто речь идёт о предмете «Родной язык и литература», который является обязательным