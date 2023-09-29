«Возьму за шкирку»: охранник школы в Уфе накинулся на ученика на глазах очевидцев

Ранее Mkset сообщал о родительнице с требованием провести проверку во всех школах. Жительница Уфы пожаловалась главе Башкирии на тему обязательного башкирского языка в школах. По её мнению, «в школах творят всё, что захотят». Женщина считает, что детей заставляют обязательно изучать башкирский язык. В то же время, его изучение как государственного языка является выборочным. Но руководство школ представляют дело так, будто речь идёт о предмете «Родной язык и литература», который является обязательным