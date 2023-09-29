mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

«Возьму за шкирку»: охранник школы в Уфе накинулся на ученика на глазах очевидцев

«Возьму за шкирку»: охранник школы в Уфе накинулся на ученика на глазах очевидцев

29 сентября 2023, 12:40
Фото: 2gis.ru
Случай произошёл в одной из школ Октябрьского района города.
Сюжет
Дети

Охранника гимназии № 47 имени А. П. Гайдара обвинили в нападении на ученика школы. Другие ученики, оказавшиеся свидетелями происходящего, засняли инцидент в раздевалке — видео появилось в соцсетях.

Известно, что охранник подошел к ученику и спросил его, почему он плюется. В какой-то момент мужчина набросился на школьника. Свидетели происшествия пытались разнять назревающую драку.

По версии одного из учеников, с которым удалось пообщаться журналисту Mkset, инцидент произошел из-за того, что охранник якобы не выпустил ученика на улицу в магазин во время перемены. Старшекласснику это не понравилось — и он якобы решил плюнуть в лицо сотруднику школы.

Mkset обратился в школу № 47 за комментарием по поводу ситуации, однако там комментировать инцидент отказались из-за отсутствия на работе директора школы.

В пресс-службе мэрии Уфы Mkset отметили, что ранее за всё время работы в отношении данного охранника нареканий и замечаний не поступало.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего случая и решения данной ситуации администрацией учреждения сегодня была организована встреча со всеми участниками инцидента, в том числе были приглашены родители учащегося. Выслушаны доводы всех участников, проведена с ними беседа, ситуация разрешена.
Отметим, сотрудник работает в течение многих лет в сфере охраны», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее Mkset сообщал о родительнице с требованием провести проверку во всех школах. Жительница Уфы пожаловалась главе Башкирии на тему обязательного башкирского языка в школах. По её мнению, «в школах творят всё, что захотят». Женщина считает, что детей заставляют обязательно изучать башкирский язык. В то же время, его изучение как государственного языка является выборочным. Но руководство школ представляют дело так, будто речь идёт о предмете «Родной язык и литература», который является обязательным

Фото: maxnews102
#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Школьники#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Уфу сковали девятибалльные пробки
Сегодня, 12:52
Я паркуюсь как хочу: почему новую велодорожку в Уфе превратили в автостоянку
Сегодня, 13:22
«Самолёт полетел вниз с ужасной скоростью». Пассажир рейса в Уфу рассказал о ЧП
Вчера, 17:07
Мигрант, устроивший поджог клуба в Уфе, просил отпустить его под залог в 500 тысяч
Сегодня, 10:32
Земли изымут у жителей Уфы для строительства дороги до кладбища
Сегодня, 09:47
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
27 сентября, 10:14