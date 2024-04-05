В Башкирии полицейский крышевал бизнесмена за премию в сотни тысячи рублей

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В городе Октябрьский нашли «оборотня в погонах», работавшего в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции. Тот позволял местному предпринимателю совершать незаконные действия, а в обмен получал.
Оперативно-розыскная часть собственной безопасности МВД провела служебную проверку в отношении сотрудника полиции из Октябрьского. Выяснилось, что 36-летний старший оперуполномоченный должен был принять меры к местному коммерсанту. Последний занимался оформлением льготных билетов на культурные мероприятия и продавал их.
Однако стороны договорились «замять» разногласия за 800 тыс рублей. Кроме того, оперуполномоченный пообещал не чинить препятствий бизнесмену. Деньги были отправлены через посредника. Но о противоправных действиях стало известно коллегам «антикоррупционера» — во время передачи средств полицейский был взят сотрудниками ФСБ.
После проверки полицейского уволили из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь сотрудника полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).
Недавно стало известно, что начальник ГИБДД по Альшеевскому району устроил бизнес, организовав незаконные пассажирские перевозки.