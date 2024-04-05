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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Полицейский из Башкирии покрывал местного предпринимателя за вознаграждение

В Башкирии полицейский крышевал бизнесмена за премию в сотни тысячи рублей

5 апреля 2024, 10:18

Полицейский из Башкирии покрывал местного предпринимателя за вознаграждение

«Оборотень в погонах» в качестве меры пресечения поместили под домашний арест за получение взятки.

В городе Октябрьский нашли «оборотня в погонах», работавшего в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции. Тот позволял местному предпринимателю совершать незаконные действия, а в обмен получал.

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности МВД провела служебную проверку в отношении сотрудника полиции из Октябрьского. Выяснилось, что 36-летний старший оперуполномоченный должен был принять меры к местному коммерсанту. Последний занимался оформлением льготных билетов на культурные мероприятия и продавал их.

Однако стороны договорились «замять» разногласия за 800 тыс рублей. Кроме того, оперуполномоченный пообещал не чинить препятствий бизнесмену. Деньги были отправлены через посредника. Но о противоправных действиях стало известно коллегам «антикоррупционера» — во время передачи средств полицейский был взят сотрудниками ФСБ.

После проверки полицейского уволили из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь сотрудника полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Недавно стало известно, что начальник ГИБДД по Альшеевскому району устроил бизнес, организовав незаконные пассажирские перевозки.

Сотрудник ГИБДД в Башкирии устроил бизнес и покрывал своего водителя от коллег
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#Происшествия#Взятка#Коррупция#Криминал#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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