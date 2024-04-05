В Башкирии полицейский крышевал бизнесмена за премию в сотни тысячи рублей

Однако стороны договорились «замять» разногласия за 800 тыс рублей. Кроме того, оперуполномоченный пообещал не чинить препятствий бизнесмену. Деньги были отправлены через посредника. Но о противоправных действиях стало известно коллегам «антикоррупционера» — во время передачи средств полицейский был взят сотрудниками ФСБ.