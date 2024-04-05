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«Голоса приказали»: напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

«Голоса приказали»: напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

5 апреля 2024, 03:53
Задержанный за нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса объяснил свой поступок приказом «голосов в голове».

Как сообщают местные СМИ, задержанный — 42-летний Александр Б. На учете у психиатра он не состоял.

Мужчина проживает в городе Апатиты, где и совершил нападение. Известно также, что задержанный работает в РЖД, ранее его несколько раз привлекали к административной ответственности, в частности, за аварии.

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При задержании мужчина был ранен из пистолета в ногу. Сейчас с ним разбираются полицейские.

Напомним, нападение на губернатора Чибиса было совершено в четверг, 4 апреля. На руководителя региона накинулись с ножом после его встречи с жителями города Апатиты. Его состояние оценивается как стабильное, но тяжелое.

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#Уфа#Нападение#Покушение#Губернатор#Мурманская область#Апатиты#Андрей Чибис#Мурманск
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