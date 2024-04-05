«Голоса приказали»: напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Как сообщают местные СМИ, задержанный — 42-летний Александр Б. На учете у психиатра он не состоял.
Мужчина проживает в городе Апатиты, где и совершил нападение. Известно также, что задержанный работает в РЖД, ранее его несколько раз привлекали к административной ответственности, в частности, за аварии.
При задержании мужчина был ранен из пистолета в ногу. Сейчас с ним разбираются полицейские.
Напомним, нападение на губернатора Чибиса было совершено в четверг, 4 апреля. На руководителя региона накинулись с ножом после его встречи с жителями города Апатиты. Его состояние оценивается как стабильное, но тяжелое.