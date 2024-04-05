Губернатора Мурманской области пырнули ножом

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Инцидент случился в четверг, 4 апреля. Нападавший накинулся на Чибиса после встречи губернатора с жителями города Апатиты. Мужчину сразу задержали.
Губернатор сумел самостоятельно добраться до машины, прибывшие на место медики увезли руководителя области в местную больницу. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Между тем в пресс-службе губернатора сообщили, что угрозы для его жизни нет.