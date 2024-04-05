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Published Сегодня, 03:31

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Губернатора Мурманской области пырнули ножом

Губернатора Мурманской области пырнули ножом

5 апреля 2024, 03:31
Фото: Андрей Чибис / Vk
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение. Как пишут местные СМИ, глава региона получил ножевое ранение в живот.

Инцидент случился в четверг, 4 апреля. Нападавший накинулся на Чибиса после встречи губернатора с жителями города Апатиты. Мужчину сразу задержали.

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Губернатор сумел самостоятельно добраться до машины, прибывшие на место медики увезли руководителя области в местную больницу. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Между тем в пресс-службе губернатора сообщили, что угрозы для его жизни нет.

#Уфа#Нападение#Губернатор#Мурманская область#Апатиты#Андрей Чибис#Мурманск
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