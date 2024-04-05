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«Ему очень повезло»: врачи рассказали о состоянии раненного ножом губернатора Чибиса

«Ему очень повезло»: врачи рассказали о состоянии раненного ножом губернатора Чибиса

5 апреля 2024, 03:36
Фото: Андрей Чибис/Vk
Главврач Апатитско-кировской больницы в Мурманской области рассказал о состоянии Андрея Чибиса. Напомним, накануне губернатора региона ранили ножом в живот.

Как передает телеграм-канал Baza, сейчас состояние руководителя области тяжелое.

«Состояние тяжелое, он в реанимации. На самом деле, ему очень повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации», — цитирует врача телеграм-канал.

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Ранее в пресс-службе Чибиса уточняли, что жизни губернатора ничего не угрожает.

Как сообщал Mkset, вечером 4 апреля на руководителя Мурманской области было совершено нападение. Мужчина накинулся на него с ножом после встречи с жителями города Апатиты. Нападавшего сразу же задержали.

#Уфа#Нападение#Губернатор#Мурманская область#Апатиты#Андрей Чибис#Мурманск
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