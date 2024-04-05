«Ему очень повезло»: врачи рассказали о состоянии раненного ножом губернатора Чибиса

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Как передает телеграм-канал Baza, сейчас состояние руководителя области тяжелое.
«Состояние тяжелое, он в реанимации. На самом деле, ему очень повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации», — цитирует врача телеграм-канал.
Ранее в пресс-службе Чибиса уточняли, что жизни губернатора ничего не угрожает.
Как сообщал Mkset, вечером 4 апреля на руководителя Мурманской области было совершено нападение. Мужчина накинулся на него с ножом после встречи с жителями города Апатиты. Нападавшего сразу же задержали.